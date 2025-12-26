B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Atacuri rusești de Crăciun în Ucraina. Ce s-a întâmplat în Herson și Cernihiv

Atacuri rusești de Crăciun în Ucraina. Ce s-a întâmplat în Herson și Cernihiv

Selen Osmanoglu
26 dec. 2025, 10:34
Atacuri rusești de Crăciun în Ucraina. Ce s-a întâmplat în Herson și Cernihiv
Cuprins
  1. Atacuri în Herson și Cernihiv
  2. Atacuri asupra infrastructurii energetice
  3. Explozii și atacuri în Izmail și Ociakiv
  4. Context

În ziua de Crăciun, mai multe orașe ucrainene au fost ținta unor atacuri rusești masive, soldate cu victime civile și pagube materiale semnificative. Atacurile au vizat Herson, Cernihiv, Mikolaiv, Odesa și Izmail, folosind rachete balistice și drone de atac. Autoritățile ucrainene au anunțat că doi civili și-au pierdut viața și alte nouă persoane au fost rănite, în timp ce infrastructura energetică și locuințele au fost afectate.

Atacuri în Herson și Cernihiv

Pe 25 decembrie, Rusia a lansat un atac aerian masiv, folosind racheta balistică Iskander-M și 99 de drone de atac Shahed, Gerbera și alte tipuri UAV, scrie Adevărul.

În Cernihiv, o dronă a lovit un bloc de locuințe de cinci etaje, provocând moartea unei femei de 80 de ani și rănirea a nouă persoane, dintre care trei sunt în stare critică. Impactul a declanșat un incendiu și distrugeri semnificative.

Tot în ziua de Crăciun, în centrul orașului Herson, un bărbat de 47 de ani a fost ucis în piața orașului, iar mai multe tarabe și structuri comerciale au fost distruse.

Atacuri asupra infrastructurii energetice

Atacurile rusești au vizat și infrastructura energetică din regiunile Odesa și Mikolaiv. În Odesa, o instalație a fost avariată, însă nu au existat victime, iar autoritățile lucrează pentru remedierea pagubelor.

În Mikolaiv, suburbii ale orașului au rămas parțial fără curent din cauza dronelor de tip Molnia, însă alimentarea a fost aproape integral restabilită.

Explozii și atacuri în Izmail și Ociakiv

În noaptea de 25 spre 26 decembrie, Izmail a fost vizat de mai multe grupuri de drone, iar locuitorii au auzit explozii repetate.

Forțele Armate ucrainene au raportat zboruri de drone spre Izmail și Vîlkove. În Ociakiv, 11 case și opt mașini au fost avariate, însă fără victime.

Context

Acesta este al patrulea Crăciun de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Regiunile Cernihiv și Herson rămân printre cele mai vulnerabile localități, fiind expuse atacurilor cu rachete cu rază lungă, drone Shahed, bombe ghidate și artilerie.

În ciuda propunerii de armistițiu de Crăciun venită din partea Germaniei, Rusia a continuat atacurile, provocând victime civile și întreruperi de curent la scară largă.

Tags:
Citește și...
Putin nu renunță la Donbas. Cum vede un schimb de teritorii cu Ucraina
Externe
Putin nu renunță la Donbas. Cum vede un schimb de teritorii cu Ucraina
Jimmy Kimmel nu-l menajează pe Trump nici de Crăciun: „Tirania este în plină expansiune”
Externe
Jimmy Kimmel nu-l menajează pe Trump nici de Crăciun: „Tirania este în plină expansiune”
Atac american împotriva militanților Stat Islamic din Nigeria. Mesajul lui Trump pentru teroriști
Externe
Atac american împotriva militanților Stat Islamic din Nigeria. Mesajul lui Trump pentru teroriști
Reacția unui român stabilit în Spania, după ce a primit o ofertă de angajare cu salariul de 1.800 de euro: „Nu acceptați mizeriile astea!” (VIDEO)
Externe
Reacția unui român stabilit în Spania, după ce a primit o ofertă de angajare cu salariul de 1.800 de euro: „Nu acceptați mizeriile astea!” (VIDEO)
Vloggerii Cristi și Denisa, peripeții la intrarea în Rusia: „După 9 ore, am ieșit în sfârșit de la Imigrări. Am fost dezbrăcați cu totul” (VIDEO)
Externe
Vloggerii Cristi și Denisa, peripeții la intrarea în Rusia: „După 9 ore, am ieșit în sfârșit de la Imigrări. Am fost dezbrăcați cu totul” (VIDEO)
Regele Charles, apel la unitate în diversitate în mesajul de Crăciun: „Prin marea diversitate a comunităților noastre, putem găsi puterea de a ne asigura că binele triumfă asupra răului” (VIDEO)
Externe
Regele Charles, apel la unitate în diversitate în mesajul de Crăciun: „Prin marea diversitate a comunităților noastre, putem găsi puterea de a ne asigura că binele triumfă asupra răului” (VIDEO)
Donald Trump: „Crăciun fericit gunoaielor de stânga radicală”
Externe
Donald Trump: „Crăciun fericit gunoaielor de stânga radicală”
Coreea de Nord: Crăciun interzis și brazi decorați pe ascuns. Ce a povestit un fugar
Externe
Coreea de Nord: Crăciun interzis și brazi decorați pe ascuns. Ce a povestit un fugar
Sondaj de opinie. Majoritatea rușilor vor să se încheie războiul cu Ucraina în 2026
Externe
Sondaj de opinie. Majoritatea rușilor vor să se încheie războiul cu Ucraina în 2026
Arestare spectaculoasă la Napoli. Boss mafiot descoperit în camera secretă a unui apartament
Externe
Arestare spectaculoasă la Napoli. Boss mafiot descoperit în camera secretă a unui apartament
Ultima oră
11:50 - Conflict în familie de Sărbători! Adriana Bahmuțeanu: „Aici este miza, nu că ar fi o iubire fraternă, nu”
11:46 - Atracții turistice de evitat în 2026. Numărul mare de turiști face accesul aproape imposibil
11:19 - Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)
11:15 - Putin nu renunță la Donbas. Cum vede un schimb de teritorii cu Ucraina
11:02 - Românii muncesc 8 luni pe an doar pentru a plăti taxe la stat. Cu ce mai rămânem după ce plătim birurile
10:47 - Jimmy Kimmel nu-l menajează pe Trump nici de Crăciun: „Tirania este în plină expansiune”
10:11 - Atacuri cu drone la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert
09:54 - Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București! A primit o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea
09:47 - Atac american împotriva militanților Stat Islamic din Nigeria. Mesajul lui Trump pentru teroriști
09:22 - Adolescentă de 14 ani agresată în seara de Crăciun. Un individ înarmat cu un topor a pătruns în casa unei familii