În ziua de Crăciun, mai multe orașe ucrainene au fost ținta unor atacuri rusești masive, soldate cu victime civile și pagube materiale semnificative. Atacurile au vizat Herson, Cernihiv, Mikolaiv, Odesa și Izmail, folosind rachete balistice și de atac. Autoritățile ucrainene au anunțat că doi civili și-au pierdut viața și alte nouă persoane au fost rănite, în timp ce infrastructura energetică și locuințele au fost afectate.

Atacuri în Herson și Cernihiv

Pe 25 decembrie, Rusia a lansat un atac aerian masiv, folosind racheta balistică Iskander-M și 99 de drone de atac Shahed, Gerbera și alte tipuri UAV, scrie Adevărul.

În Cernihiv, o dronă a lovit un bloc de locuințe de cinci etaje, provocând moartea unei femei de 80 de ani și rănirea a nouă persoane, dintre care trei sunt în stare critică. Impactul a declanșat un incendiu și distrugeri semnificative.

Tot în ziua de Crăciun, în centrul orașului Herson, un bărbat de 47 de ani a fost ucis în piața orașului, iar mai multe tarabe și structuri comerciale au fost distruse.

Atacuri asupra infrastructurii energetice

Atacurile rusești au vizat și infrastructura energetică din regiunile Odesa și Mikolaiv. În Odesa, o instalație a fost avariată, însă nu au existat victime, iar autoritățile lucrează pentru remedierea pagubelor.

În Mikolaiv, suburbii ale orașului au rămas parțial fără curent din cauza dronelor de tip Molnia, însă alimentarea a fost aproape integral restabilită.

Explozii și atacuri în Izmail și Ociakiv

În noaptea de 25 spre 26 decembrie, Izmail a fost vizat de mai multe grupuri de drone, iar locuitorii au auzit explozii repetate.

Forțele Armate ucrainene au raportat zboruri de drone spre Izmail și Vîlkove. În Ociakiv, 11 case și opt mașini au fost avariate, însă fără victime.

Context

Acesta este al patrulea Crăciun de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Regiunile Cernihiv și Herson rămân printre cele mai vulnerabile localități, fiind expuse atacurilor cu rachete cu rază lungă, drone Shahed, bombe ghidate și artilerie.

În ciuda propunerii de armistițiu de Crăciun venită din partea Germaniei, Rusia a continuat atacurile, provocând victime civile și întreruperi de curent la scară largă.