Acasa » Externe » Atacurile ucrainene produc consecințe în economia rusă. Prețurile la benzină au explodat

Atacurile ucrainene produc consecințe în economia rusă. Prețurile la benzină au explodat

Adrian Teampău
22 aug. 2025, 09:39
Atacurie ucrainene care provoacă distrugeri rafinăriilor de petrol rusești au consecințe directe asupra economiei. Prețurile la benzina vândută la pompă au atins niveluri record în aceste zile.

Cuprins:

  • Cum evoluează prețul benzinei în Rusia
  • Ce consecințe produc atacurile ucrainene

Cum evoluează prețul benzinei în Rusia

Datele oficiale ale bursei de la de la Sankt Petersburg arată că prețul benzinei vândute la pompele din Rusia au atins niveluri record. Acest lucru se datorează unei serii de atacuri rusești asupra rafinăriilor și instalațiilor petroliere, potrivit Boursorama. Paradoxal, Rusia este unul dintre cei mai importanți producători de petrol la nivel global. Cu toate acestea, nu reușește să satisfacă nevoile interne, astfel că prețurile au explodat.

Pentru a tempera scumpirile, Rusia a suspendat luna trecută exporturile de benzină, dar măsura nu a avut efectul scontat. La bursă, benzinele AI-92 şi AI-95 se tranzacţionau la 72.663 şi respectiv 81.342 ruble pe tonă (circa 774 şi 866 de euro), foarte aproape de maximele istorice.

Brokerul rus BKS a explicat creşterea prin „sezonul de vârf, lucrările de reparaţii şi noile accidente în rafinării”. Acesta a menționat şi o cerere sporită, deoarece oamenii călătoresc mai mult vara.

Forțele militare ale Kievului lovesc frecvent rafinării şi depozite petroliere ruseşti. Ucraina încearcă să reducă capacitatatea Moscovei de a obține fonduri pentru a-și finanța războiul. Ultimele atacuri asupra rafinăriilor vin în plin sezon al vacanţelor de vară, când cererea de combustibil este ridicată.

Ce consecințe produc atacurile ucrainene

Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și a depozitelor de carburanți au perturbat inclusiv transporturile aeriene şi feroviare. Acest lucru a dus la o accentuare a scumpirilor. Situaţia a fost agravată de „perturbările recente la rafinăriile Afipski, Riazan şi Saratov” Aceste instalații au fost vizate de loviturile ucrainene în luna august, deşi Moscova nu a confirmat oficial pagubele.

Ministerul rus al Energiei a pus creşterea preţurilor pe seama „cererii sezoniere ridicate şi a lucrărilor agricole”. Oficialii guvernamentali de la Moscova nu au făcut referire la atacurile ucrainene. Ei au susținut ideea prelungirii suspendării exporturilor de carburant şi în septembrie.

Penuria afectează în special sudul şi Extremul Orient rus, precum şi teritoriile ucrainene aflate sub ocupaţie, potrivit autorităţilor locale.

