Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, susține într-un interviu televizat că Moscova nu a avut niciodată ca obiectiv cucerirea Crimeei sau a Donbasului, ci doar protejarea „poporului rus”, informează

Declarațiile sale vin în contrast direct cu realitatea faptică, anume: ocuparea Crimeei în 2014 și războiul început în 2022.

Ce a declarat Lavrov

Care este de fapt realitatea din teren

Ce urmează pentru Ucraina

Ce a declarat Lavrov

Într-un interviu difuzat de televiziunea de stat rusă și citat de RBC, Lavrov a afirmat:

„Vreau să subliniez încă o dată că nu am spus niciodată că trebuie doar să cucerim anumite teritorii. Nici Crimeea, nici Donbasul, nici Novorossia nu au fost vreodată scopul nostru”, a spus acesta potrivit sursei citate.

Care este de fapt realitatea din teren

Declarațiile lui Lavrov sunt contrazise de evenimente istorice recente.

În 2014, Rusia a anexat Crimeea în mod ilegal, iar forțele susținute de Kremlin au început un conflict în Donbas.

În februarie 2022, Moscova a lansat o invazie masivă împotriva Ucrainei, bombardând orașe, infrastructură civilă și încercând să preia controlul asupra Kievului în primele zile ale ofensivei.

Ce urmează pentru Ucraina

împreună cu mai mulți lideri europeni s-au întâlnit ieri la Casa Albă pentru a vorbit cu președintele american Donald Trump despre o pace în Ucraina, dar și despre garanțiile de securitate de care Ucraina are nevoie.

În urma discuțiilor s-a stabilit că o întâlnire între Putin- -Zelenski va avea loc în curând pentru a discuta condițiile de pace.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a relatat despre întâlnirea de la Casa Albă și a numit-o un „pas major” pentru a încheia agresiunea rusă începută din februarie 2022. Detaliile legate de viitorul summit vor fi anunțate din timp de către oficiali.