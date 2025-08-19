B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Serghei Lavrov rescrie istoria. Rusia spune că nu a vrut Crimeea sau Donbas, deși le-a ocupat cu forța

Serghei Lavrov rescrie istoria. Rusia spune că nu a vrut Crimeea sau Donbas, deși le-a ocupat cu forța

Răzvan Adrian
19 aug. 2025, 17:51
Serghei Lavrov rescrie istoria. Rusia spune că nu a vrut Crimeea sau Donbas, deși le-a ocupat cu forța
Foto: Hepta.ro / DPA Images / Kay Nietfeld

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, susține într-un interviu televizat că Moscova nu a avut niciodată ca obiectiv cucerirea Crimeei sau a Donbasului, ci doar protejarea „poporului rus”, informează Ukrainska Pravda.

Declarațiile sale vin în contrast direct cu realitatea faptică, anume: ocuparea Crimeei în 2014 și războiul început în 2022.

Cuprins:

  • Ce a declarat Lavrov
  • Care este de fapt realitatea din teren
  • Ce urmează pentru Ucraina

Ce a declarat Lavrov

Într-un interviu difuzat de televiziunea de stat rusă și citat de RBC, Lavrov a afirmat:
„Vreau să subliniez încă o dată că nu am spus niciodată că trebuie doar să cucerim anumite teritorii. Nici Crimeea, nici Donbasul, nici Novorossia nu au fost vreodată scopul nostru”, a spus acesta potrivit sursei citate.

Care este de fapt realitatea din teren

Declarațiile lui Lavrov sunt contrazise de evenimente istorice recente.

În 2014, Rusia a anexat Crimeea în mod ilegal, iar forțele susținute de Kremlin au început un conflict în Donbas.

În februarie 2022, Moscova a lansat o invazie masivă împotriva Ucrainei, bombardând orașe, infrastructură civilă și încercând să preia controlul asupra Kievului în primele zile ale ofensivei.

Ce urmează pentru Ucraina

Zelenski împreună cu mai mulți lideri europeni s-au întâlnit ieri la Casa Albă pentru a vorbit cu președintele american Donald Trump despre o pace în Ucraina, dar și despre garanțiile de securitate de care Ucraina are nevoie.

În urma discuțiilor s-a stabilit că o întâlnire între Putin-Trump-Zelenski va avea loc în curând pentru a discuta condițiile de pace.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a relatat despre întâlnirea de la Casa Albă și a numit-o un „pas major” pentru a încheia agresiunea rusă începută din februarie 2022. Detaliile legate de viitorul summit vor fi anunțate din timp de către oficiali.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Concluziile Coaliției de Voință. Nicușor Dan: Sancțiunile trebuie chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace / România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina
Externe
Concluziile Coaliției de Voință. Nicușor Dan: Sancțiunile trebuie chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace / România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina
Trump recunoaște că Putin ar putea să nu vrea pace în Ucraina. Președintele SUA avertizează că urmează săptămâni decisive pentru război
Externe
Trump recunoaște că Putin ar putea să nu vrea pace în Ucraina. Președintele SUA avertizează că urmează săptămâni decisive pentru război
O adolescentă a ajuns în stare gravă la spital după ce și-a mâncat părul timp de 6 ani
Externe
O adolescentă a ajuns în stare gravă la spital după ce și-a mâncat părul timp de 6 ani
Profitorii întâlnirii Trump – Putin din Alaska. Un afacerist rus vrea să înregistreze un nou brand comercial
Externe
Profitorii întâlnirii Trump – Putin din Alaska. Un afacerist rus vrea să înregistreze un nou brand comercial
Un copil de 8 ani a murit după ce a căzut în mare de la 50 de metri înălțime
Externe
Un copil de 8 ani a murit după ce a căzut în mare de la 50 de metri înălțime
Cât costă sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Washington. Liderul de la Casa Albă a apreciat alegerea președintelui ucrainean
Externe
Cât costă sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Washington. Liderul de la Casa Albă a apreciat alegerea președintelui ucrainean
Zelenski nu l-a iertat pe jurnalistul care a râs de el pentru că nu purta costum. Ce i-a spus președintele ucrainean în timpul întâlnirii din SUA
Externe
Zelenski nu l-a iertat pe jurnalistul care a râs de el pentru că nu purta costum. Ce i-a spus președintele ucrainean în timpul întâlnirii din SUA
Lovitură dură pentru Casa regală norvegiană. Fiul Prinţesei Moștenitoare Mette-Marit, acuzat de patru violuri
Externe
Lovitură dură pentru Casa regală norvegiană. Fiul Prinţesei Moștenitoare Mette-Marit, acuzat de patru violuri
Culisele discuțiilor de la Washington. Ce i-a spus Trump lui Emmanuel Macron
Externe
Culisele discuțiilor de la Washington. Ce i-a spus Trump lui Emmanuel Macron
Proiectul de garanții de securitate pentru Ucraina va fi gata în zece zile. Șeful NATO vorbește despre un acord de tip Articolul 5
Externe
Proiectul de garanții de securitate pentru Ucraina va fi gata în zece zile. Șeful NATO vorbește despre un acord de tip Articolul 5
Ultima oră
18:11 - Ce a ajuns să facă Oana Lis, ca să strângă bani pentru medicamentele lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil”. Câți bani cere
18:02 - Ghinioanele se țin lanț de locuitorii din zona Salinei Praid. Un incendiu a distrus mai multe afaceri locale. Ce s-a întâmplat
17:53 - Concluziile Coaliției de Voință. Nicușor Dan: Sancțiunile trebuie chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace / România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina
17:43 - Nostradamus și Baba Vanga, previziuni cutremurătoare pentru anul 2025: Schimbări dramatice pentru omenire
17:39 - O cisternă cu motorină s-a răsturnat, în Suceava. Ce au transmis autoritățile
17:32 - CJ Ilfov: „S-a finalizat construcția noilor branșamente la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă în localitatea Grădiștea”. Ce documente trebuie să depună cetățenii pentru branșare
17:24 - Guvernul susține proiectul pentru modificarea legii violenței domestice. Agresorii care încalcă ordinele de protecție vor primi pedepse mai mari
17:24 - Simona Halep a picat de pe podiumul câștigurilor din tenis. Cine a depășit-o și cum arată topul
16:52 - Bogdan Matei confirmă că s-a convenit asupra tuturor propunerilor venite din partea PSD către Bolojan: „Suntem mulțumiți pentru că tot ceea ce s-a stabilit și a venit din partea primarilor noștri s-a realizat, în acest moment” (VIDEO)
16:51 - Trump recunoaște că Putin ar putea să nu vrea pace în Ucraina. Președintele SUA avertizează că urmează săptămâni decisive pentru război