Atentat sinucigaș cu bombă lângă Ambasada Rusiei din Kabul. Cel puţin două persoane și-ai pierdut viața în urma explozie

în apropierea intrării ambasadei Rusiei din Kabul, a transmis poliția, menționând că atacatorul a fost împușcat mortal de gărzile înarmate în timp ce se apropia de poartă, informează Reuters.

De asemenea, autoritățile au declarat că cel puţin două persoane au murit şi 11 au fost rănite în urma exploziei.

Potrivit surselor agenției RIA Novosti, un diplomat și un membru al forțelor de securitate ruse .

„Atacatorul sinucigaș, înainte de a ajunge la țintă, a fost recunoscut și împușcat de gărzile (talibane) ale ambasadei ruse … nu există încă informații despre victime”, a transmis Mawlawi Sabir, șeful districtului de poliție unde a avut loc atacul.

