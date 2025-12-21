Averea lui Elon Musk a ajuns vineri seară la aproximativ 749 de miliarde de dolari. Hotărârea Curții Supreme din Delaware de a valida din nou uriașul pachet de opțiuni pe acțiunile Tesla, evaluat la 139 de miliarde de dolari, a avut un efect decisiv. Această decizie i-a impulsionat spectaculos valoarea netă.

Potrivit , ascensiunea financiară l-a dus într-o zonă complet fără precedent. El devine astfel primul om din istorie care depășește pragul de 700 de miliarde de dolari. Prin această performanță, își întărește clar poziția de cel mai bogat om al planetei.

A rescris Elon Musk istoria bogăției mondiale

La doar patru zile după ce a devenit prima persoană din lume cu , Musk a depășit un nou prag uluitor.

El a reușit să mai bifeze încă un record istoric, consolidându-și statutul de lider absolut al bogăției mondiale. Vineri, averea sa a urcat spectaculos la 700 de miliarde de dolari.

Momentul a venit după ce Curtea Supremă din Delaware a anulat o decizie anterioară care blocase acordarea uriașului pachet de opțiuni pe acțiunile Tesla. Aceste opțiuni sunt evaluate acum la impresionanta sumă de 139 de miliarde de dolari.

Forbes estimează că averea lui sa a explodat până la impresionanta sumă de 749 de miliarde de dolari. Practic, CEO-ul Tesla rescrie limitele bogăției și stabilește noi standarde în istorie.

Cum a schimbat Curtea Supremă averea acestuia

Forbes actualizase anterior valoarea opțiunilor pe acțiunile Tesla cu 50%, în urma deciziei Curții de Cancelarie din Delaware. Instanța considerase că procesul de acordare a acestor opțiuni în 2018 a fost incorect, din cauza influenței pe care Musk o avea asupra consiliului de administrație.

Vineri însă, Curtea Supremă din Delaware a stabilit că „revocarea opțiunilor a fost o cale de atac necorespunzătoare”. În urma acestei hotărâri, Forbes a anulat actualizarea și a majorat estimarea averii nete a lui Musk cu 69,5 miliarde de dolari.

Poate Tesla să-i mai crească averea la un nivel fără precedent

După această hotărâre, Tesla redevine cel mai valoros atu financiar al lui Elon Musk.

Pe lângă uriașele sale opțiuni pe acțiuni, el deține aproximativ 12% din acțiunile ordinare ale companiei, evaluate la 199 de miliarde de dolari.

Aceste dețineri ridică valoarea totală a participației sale la Tesla la impresionanta sumă de 338 de miliarde de dolari.

Și asta nu e tot. Există și un pachet salarial separat, acordat în noiembrie, care ar putea deveni cel mai mare din istorie. Dacă Tesla își va îndeplini obiectivele ambițioase, de tip „Mars shot”, inclusiv creșterea de peste opt ori a capitalizării de piață în următorul deceniu, Musk ar putea primi acțiuni suplimentare evaluate la până la (înainte de taxe și costuri).