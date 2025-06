Baricade pe străzile Belgradului. Protestele antiguvernamentale din Serbia iau amploare.

Mii de protestatari sârbi au blocat în noaptea de duminică spre luni mai multe bulevarde din Belgrad. Protestatarii cer alegeri anticipate și înlăturarea regimului Vucic de la conducerea țării.

au început de sâmbătă când peste 140.000 de persoane au mărșăluit în centrul , revendicând organizarea alegerilor anticipate. Oamenii care au ieșit în stradă îl acuză pe președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, și pe apropiații săi, de corupție și de legături cu crima organizată. Manifestațiile actuale sunt ultimele dintr-o lungă serie care au început după prăbușirea acoperişului unei gări din oraşul Novi Sad, în noiembrie.

Catastrofa, de la Novi Sad, soldată cu moartea a 16 persoane a fost atribuită corupţiei generalizate cu care se confruntă în regimul Vucic.

Poliția loială regimului de la Belgrad a intervenit în forță și a arestat un număr mare de participanți la manifestații, într-o acțiune de intimidare. Astfel, organizatorii protestelor au făcut apel la mobilizarea generală, iar alte mii de persoane s-au alăturat protestelor, duminică.

În noaptea care a urmat, pe străzile Belgradului, dar și în alte orașe s-au ridicat baricade. Mass-media locală, dar și utilizatorii rețelelor de socializare au publicat clipuri și fotografii cu mulțimi care se îndreaptau spre principalele poduri. De asemenea, studenții au ridicat baricade împotriva poliției, folosind coşuri de gunoi şi garduri. Alte imagini indică faptul că exemplul protestatarilor din Belgrad a fost urmat și în alte orașe.

BREAKING: Serbia is blocked! Protests that began last night in Belgrade have now spread across the whole country!

Over 40 cities are blocked as people hit the streets and set up camps after mass arrests by Vučić’s government.

— Global Dissident (@GlobalDiss)