Ingredientele vieții, găsite în spațiu! Ce au descoperit cercetătorii pe asteroidul Ryugu

Flavia Codreanu
16 mart. 2026, 22:54
Ingredientele vieții, găsite în spațiu! Ce au descoperit cercetătorii pe asteroidul Ryugu
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce sunt mai exact aceste molecule descoperite pe Ryugu
  2. Cum au ajuns bazele ADN și ARN pe Pământul
  3. De ce este acest studiu diferit de alte descoperiri spațiale

Bazele ADN și ARN au fost descoperite în probele prelevate de pe asteroidul Ryugu, aflat la 300 de milioane de kilometri de Pământ. Probele aduse de sonda japoneză Hayabusa-2 conţin toate elementele necesare vieții, sugerând că acestea se găsesc în Sistemul Solar.

Ce sunt mai exact aceste molecule descoperite pe Ryugu

În timp ce ADN-ul transportă informaţii genetice, ARN-ul este un mesager care execută instrucţiunile primite. Noile analize arată că probele conţin toate bazele azotate necesare: uracil, adenină, guanină, citozină şi timină. Totuși, autorul principal al studiului, Toshiki Koga, a explicat că prezenţa acestor baze nu înseamnă că pe asteroid a existat viață.

„Mai degrabă, indică faptul că asteroizii primitivi puteau produce şi conserva molecule importante pentru chimia legată de originea vieţii”, a explicat Toshiki Koga

Cum au ajuns bazele ADN și ARN pe Pământul

Cercetătorii cred că asteroizii bogați în carbon au ajutat la formarea „stocului” chimic al planetei noastre înainte de apariția vieții. Rezultatele confirmă faptul că aceste materiale organice se pot forma în condiţii naturale oriunde în Univers. Aceste ipoteze sunt susținută și de analizele anterioare făcute pe asteroidul Bennu.

„Prezenţa lor răspândită în întregul Sistem Solar întăreşte ipoteza că asteroizii bogaţi în carbon au contribuit la inventarul chimic prebiotic (anterior apariţiei vieţii) al Pământului timpuriu”, se mai precizează în raport.

De ce este acest studiu diferit de alte descoperiri spațiale

Echipa de cercetători a observat o relație necunoscută până acum între aceste baze și concentrația de amoniac. Această legătură ar putea indica o cale nouă prin care se formează „ingredientele” vieții în spațiu, ceea ce ar putea schimba modul în care înțelegem începuturile biologiei, potrivit Digi24.

„Niciun mecanism de formare cunoscut nu prezice o astfel de relaţie, ceea ce ar putea indica o cale sintetică necunoscută anterior pentru formarea bazelor nucleice în materialele sistemului solar timpuriu”, se menționează în raportul cercetare.

