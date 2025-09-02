B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Belgia va recunoaște statul Palestina la ONU

Belgia va recunoaște statul Palestina la ONU

Selen Osmanoglu
02 sept. 2025, 07:25
Belgia va recunoaște statul Palestina la ONU
Sursă foto: macky_ch - istockphoto

Belgia va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite în septembrie, a anunțat marți ministrul belgian de externe, Maxime Prévot.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Statul Palestina

Ce s-a întâmplat

Belgia va recunoaște statul Palestina la ONU în septembrie: „Palestina va fi recunoscută de Belgia în cursul sesiunii ONU! Și vor fi luate sancțiuni ferme împotriva guvernului israelian”, a scris pe X șeful diplomației belgiene.

„Având în vedere tragedia umanitară care are loc în Palestina, în special în Gaza, și în fața violențelor comise de Israel încălcând dreptul internațional (…), Belgia a trebuit să ia decizii ferme pentru a crește presiunea asupra guvernului israelian și a teroriștilor din Hamas”, a explicat el.

„Belgia se va alătura țărilor semnatare ale Declarației de la New York, trasând calea către o soluție cu două state și recunoscându-le astfel”, a mai scris ministrul.

Statul Palestina

Președintele Emmanuel Macron a anunțat, la sfârșit de iulie, că Franța va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a ONU, eveniment care va avea loc între 9 și 23 septembrie la New York, conform Agerpres.

Ulterior, peste 12 guverne occidentale au îndemnat alte țări din întreaga lume să facă același lucru.

Canada și-a făcut cunoscută intenția în favoarea unui stat Palestina. La fel și Regatul Unit. Acesta a anunțat că îl va recunoaște dacă Israelul nu își asumă o serie de angajamente, inclusiv un armistițiu în Fâșia Gaza.

În prezent, trei sferturi din statele membre ale ONU recunosc statul Palestina.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Woody Allen spune că ar vrea să-l regizeze din nou pe Donald Trump
Externe
Woody Allen spune că ar vrea să-l regizeze din nou pe Donald Trump
Prețul amețitor pentru o noapte într-unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Dubai i-a șocat pe turiști. Despre ce este vorba
Externe
Prețul amețitor pentru o noapte într-unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Dubai i-a șocat pe turiști. Despre ce este vorba
Dwayne Johnson, apariție surprinzătoare la Festivalul de la Veneția. Actorul își schimbă imaginea în drama „The Smashing Machine”
Externe
Dwayne Johnson, apariție surprinzătoare la Festivalul de la Veneția. Actorul își schimbă imaginea în drama „The Smashing Machine”
Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins
Externe
Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins
Kim Jong Un pleacă spre China cu trenul său blindat. Liderul nord-coreean participă la parada militară de la Beijing alături de Xi Jinping și Vladimir Putin
Externe
Kim Jong Un pleacă spre China cu trenul său blindat. Liderul nord-coreean participă la parada militară de la Beijing alături de Xi Jinping și Vladimir Putin
Tragedie în Germania! O adolescentă refugiată din Ucraina a murit. Tânăra a fost împinsă în fața unui tren de marfă
Externe
Tragedie în Germania! O adolescentă refugiată din Ucraina a murit. Tânăra a fost împinsă în fața unui tren de marfă
UE ia în calcul o amânare majoră. Taxarea combustibililor pentru aviație și transport maritim ar putea fi suspendat cu încă un deceniu
Externe
UE ia în calcul o amânare majoră. Taxarea combustibililor pentru aviație și transport maritim ar putea fi suspendat cu încă un deceniu
Rușii au bruiat avionul Ursulei von der Leyen. Lăsați fără GPS, piloții au folosit hărți de hârtie să aterizeze
Externe
Rușii au bruiat avionul Ursulei von der Leyen. Lăsați fără GPS, piloții au folosit hărți de hârtie să aterizeze
Cutremur într-o zonă seismică activă din Italia. Autoritățile au emis o avertizare pentru populație
Externe
Cutremur într-o zonă seismică activă din Italia. Autoritățile au emis o avertizare pentru populație
Hoți prinși cu bijuterii de 10 milioane de euro ascunse în lenjeria intimă, la Paris: „O șosetă plină: colier, cercei, inel și un Rolex!”
Externe
Hoți prinși cu bijuterii de 10 milioane de euro ascunse în lenjeria intimă, la Paris: „O șosetă plină: colier, cercei, inel și un Rolex!”
Ultima oră
23:59 - CTP: „Bolojan e singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să taie hoția încuibată în statul român cu legea în mână”
23:56 - Marian Grozavu de la „Insula Iubirii”, decizie neașteptată înainte de Marea Finală! Ce a hotărât concurentul
23:54 - Care sunt băuturile ce pot duce la căderea părului. Atenționările specialiștilor
23:34 - Cum l-a schimbat divorțul pe Dan Alexa: „În multe momente am fost idiot”
23:24 - Theo Rose, enervată la culme de unul dintre fani. Ce mesaj a primit artista, încât să o facă să răbufnească
23:19 - Woody Allen spune că ar vrea să-l regizeze din nou pe Donald Trump
23:04 - Fiica cea mică a lui Emil Boc a fost cerută în căsătorie. Cine e logodnicul Patriciei Boc și cu ce se ocupă
22:49 - Radu Marinescu nu crede că Ilie Bolojan își va da demisia: „Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie”. Ce a mai spus ministrul Justiției
22:43 - Alexandru Muraru cere măsuri mai aspre după atacul de la Cluj asupra unui livrator. Ce a declarat acesta
22:29 - Corlățean: Odată ce ai votat ca partid să intri la guvernare, nu e foarte simplu să mai ieși. Trebuie modificate regulile coaliției, PSD să nu se mai trezească în fața faptului împlinit (VIDEO)