Belgia va recunoaște statul Palestina la ONU

Belgia va recunoaște statul la Adunarea Generală a Națiunilor Unite în septembrie, a anunțat marți ministrul belgian de externe, Maxime Prévot.

Ce s-a întâmplat

Statul Palestina

Belgia va recunoaște statul Palestina la în septembrie: „Palestina va fi recunoscută de Belgia în cursul sesiunii ONU! Și vor fi luate sancțiuni ferme împotriva guvernului israelian”, a scris pe X șeful diplomației belgiene.

„Având în vedere tragedia umanitară care are loc în Palestina, în special în Gaza, și în fața violențelor comise de Israel încălcând dreptul internațional (…), Belgia a trebuit să ia decizii ferme pentru a crește presiunea asupra guvernului israelian și a teroriștilor din Hamas”, a explicat el.

„Belgia se va alătura țărilor semnatare ale Declarației de la New York, trasând calea către o soluție cu două state și recunoscându-le astfel”, a mai scris ministrul.

Președintele Emmanuel Macron a anunțat, la sfârșit de iulie, că Franța va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a ONU, eveniment care va avea loc între 9 și 23 septembrie la New York, conform .

Ulterior, peste 12 guverne occidentale au îndemnat alte țări din întreaga lume să facă același lucru.

Canada și-a făcut cunoscută intenția în favoarea unui stat Palestina. La fel și Regatul Unit. Acesta a anunțat că îl va recunoaște dacă Israelul nu își asumă o serie de angajamente, inclusiv un armistițiu în Fâșia Gaza.

În prezent, trei sferturi din statele membre ale ONU recunosc statul Palestina.