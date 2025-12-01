B1 Inregistrari!
Benjamin Netanyahu a apărut în fața judecătorilor în dosarul de corupție. Prima înfățișare după ce a solicitat grațierea

Adrian Teampău
01 dec. 2025, 18:00
Benjamin Netanyahu a apărut în fața judecătorilor în dosarul de corupție. Prima înfățișare după ce a solicitat grațierea
Foto: Hepta - DPA Images / Ilia Yefimovich
Cuprins
  1. Benjamin Netanyahu a ajuns în fața instanței
  2. Opoziția cere demisia premierului
  3. Benjamin Netanyahu cere să fie grațiat

Benjamin Netanyahu a fost nevoit să se prezinte în fața judecătorilor, luni, 1 decembrie, în dosarul de corupție. Este prima înfățișare la care se prezintă premierul israelian după ce a solicitat să fie grațiat.

Benjamin Netanyahu a ajuns în fața instanței

Prim-ministrul israelian s-a prezentat luni, 1 decembrie 2025, în faţa instanţei unde este judecat pentru corupție. Este primul termen la care merge în justiție după ce a solicitat președintelui țării să fie grațiat pentru acuzațiile care i se aduc. Cererea de grațiere a fost reluată după ce a fost formulată, pentru prima oară, de Donald Trump, relatează Reuters.

Solicitarea premierului de a fi grațiat, în acest moment, este fără precedent. Grațierea se acordă, în Israel, de regulă, după încheierea procedurilor judiciare. Or, Benjamin Netanyahu cere să nu mai fie judecat, astfel încât reputația sa să nu aibă de suferit în cazul unei condamnări. Acest lucru i-ar permite să-și continue controversata carieră politică.

La termenul de luni, un mic grup de demonstranţi s-a adunat în faţa tribunalului din Tel Aviv. O parte dintre aceștia purtau salopete portocalii de tipul celor din închisoare şi au cerut ca Netanyahu să meargă la închisoare.

De altfel, politicienii israelieni din opoziţie s-au pronunţat împotriva cererii premierului. Aceștia au declarat că orice demers în vederea grațierii ar trebui condiţionat de retragerea lui Netanyahu din politică şi de recunoaşterea vinovăţiei. Există și voci care cer convocarea alegerilor naționale, înainte de a solicita orice grațiere. Viitoarele alegeri sunt programate pentru octombrie 2026.

Opoziția cere demisia premierului

Naftali Bennett, fost prim-ministru, a declarat că ar sprijini încheierea procesului, dacă Benjamin Netanyahu ar fi de acord să se retragă din politică. El a dclarat că astfel se va reuși ca Israelul să fie scos din „haos”. Bennet a condus un guvern de coaliție după ce l-a înlăturat pe Netanyahu din funcție, în 2021. Ulerior, acesta a câştigat alegerile din anul următor şi a revenit la putere.

„În acest fel, putem lăsa totul în urmă, ne putem uni şi reconstrui ţara împreună”, a spus Bennett.

În prezent, Naftali Bennett este preferat în sondajele de opinie. El are cele mai mari șanse să preia conducerea unui viitor guvern dacă actualul premier s-ar retrage.

Netanyahu, cel mai longeviv prim-ministru al Israelului, a fost acuzat în 2019 de luare de mită, fraudă şi abuz de încredere. Anchetele în cazul său au durat mai mulți ani, iar procesul a început în 2020. El a negat că ar fi comis vreo faptă ilegală. Mai mult, deși a cerut grațierea, nu și-a recunoscut vreo vină. Avocaţii săi spun că procesul său se va încheia cu achitarea completă.

Benjamin Netanyahu cere să fie grațiat

Premierul israelian a transmis scrisoare, preşedintelui Isaac Herzog, în care a cerut, prin avocații săi să fie grațiat. Aceștia și-au motivat cererea spunând că apariția lui Benjamin Netanyahu în fața judecătorilor îl împiedică să guverneze. Iar grațierea ar fi benefică şi pentru ţară. Aliaţii coaliţiei de dreapta au susţinut cererea sa.

Solicitarea a venit la două săptămâni după ce Donald Trump i-a scris lui Herzog cerându-i să ia în considerare graţierea lui Netanyahu. El a calificat cazurile împotriva acestuia drept „urmărire penală politică şi nejustificată”. Coaliţia lui Netanyahu, cea mai de dreapta din istoria Israelului, ar avea dificultăţi în a obţine suficiente locuri pentru a forma următorul guvern, potrivit sondajelor.

În Israel, graţierile sunt acordate de obicei numai după încheierea procedurilor judiciare şi condamnarea acuzatului. Nu există precedent pentru acordarea unei graţieri în timpul procesului, menţionează Reuters.

