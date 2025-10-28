B1 Inregistrari!
Bill Gates cere țărilor să pună sănătatea oamenilor înaintea luptei obsesive cu reducerea încălzirii globale

28 oct. 2025
Bill Gates cere țărilor să pună sănătatea oamenilor înaintea luptei obsesive cu reducerea încălzirii globale
Cuprins
  1. Se concentrează lumea pe ceea ce contează cu adevărat
  2. Cum pot investițiile inteligente să salveze vieți în fața schimbărilor climatice

Bill Gates îndeamnă liderii mondiali să se adapteze la condițiile meteorologice extreme. Miliardarul a subliniat importanța îmbunătățirii sănătății, nu doar a reducerii temperaturilor. Acesta consideră că soluțiile durabile trebuie să pună pe primul loc bunăstarea oamenilor și capacitatea societăților de a face față schimbărilor. Apelul său vine înaintea negocierilor climatice COP30 din Brazilia.

Se concentrează lumea pe ceea ce contează cu adevărat

Summitul COP30 este programat să se desfășoare între 10 și 21 noiembrie, în orașul Belem, situat în inima Amazonului inferior, Brazilia. Țările participante vor trebui să prezinte noi angajamente climatice și să evalueze progresele în domeniul energiei regenerabile. Bill Gates susține că lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie privită diferit față de modul actual, notează Reuters.

Fondatorul Microsoft consideră că reducerea temperaturilor nu este singurul indicator al progresului global. În schimb, accentul ar trebui pus pe îmbunătățirea sănătății, creșterea rezilienței și sprijinirea dezvoltării economice.

Gates afirmă că investițiile în energie accesibilă, servicii medicale și agricultură sustenabilă pot aduce beneficii mai reale comunităților vulnerabile. El crede că aceste soluții sunt mai eficiente și mai echitabile decât urmărirea strictă a obiectivelor privind temperatura.

Cum pot investițiile inteligente să salveze vieți în fața schimbărilor climatice

Bill Gates, prin rețeaua sa Breakthrough Energy, a direcționat miliarde către tehnologii curate care pot schimba viitorul energetic al planetei. El i-a provocat pe liderii mondiali și pe marii donatori să se întrebe dacă fondurile pentru climă sunt folosite cu adevărat eficient.

Filantropul crede că datele trebuie folosite strategic, pentru a sprijini companiile capabile să reducă rapid costurile tehnologiilor verzi. El a amintit că decesele cauzate de dezastre naturale au scăzut cu 90% în ultimul secol datorită progreselor tehnologice.

Antonio Guterres și Organizația Meteorologică Mondială au cerut extinderea sistemelor de avertizare timpurie pentru a proteja oamenii.
Potrivit OMM, în ultimele cinci decenii, peste 2 milioane de persoane au murit din cauza fenomenelor extreme, majoritatea în țări sărace.

