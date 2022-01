BioNTech estimează că anul acesta va obţine venituri de până la 17 miliarde de euro / Profitul va fi folosit pentru realizarea de medicamente oncologice

BioNTech a declarat că va genera, probabil, venituri de până la 17 miliarde de euro (19 miliarde de dolari), în 2022, din vaccinul anti-COVID-19 pe care l-a dezvoltat împreună cu Pfizer, angajându-se să cheltuiască veniturile pentru dezvoltarea de medicamente împotriva cancerului și de noi vaccinuri, relatează Reuters.

Venitul generat va fi folosit pentru dezvoltarea medicamentelor oncologice

În diapozitivele de prezentare pentru conferința anuală de asistență medicală a lui JP Morgan, care are loc virtual în acest an, firma germană de biotehnologie a declarat marți că se așteaptă la venituri de la 13 până la 17 miliarde de euro din vaccin în acest an, în comparație cu o orientare a 16-17 miliarde de euro pentru 2021.

Recunoașterea financiară obținută de la Comirnaty, primul său produs de pe piață de la înființarea companiei în 2008, prezintă o „șansă istorică de a ne accelera viziunea prin reinvestirea în companie”, se spune în slide-uri.

Încurajat de perspectivele de câștig, BioNTech a accelerat testarea clinică pe oameni a diferitelor produse candidate, de departe cea mai costisitoare fază a dezvoltării de noi medicamente.

BioNTech a pregătit un vaccin antigripal

Potrivit prezentării, au început cinci studii clinice anul trecut cu medicamente oncologice experimentale netestate anterior pe oameni și a mutat două studii în a doua fază de testare pe oameni. De obicei, sunt necesare trei faze pentru aprobarea pieței, deși autoritățile de reglementare în domeniul oncologiei iau în considerare din ce în ce mai mult autorizarea chiar și după a doua fază.

BioNTech are un vaccin antigripal în prima fază de testare pe oameni și intenționează să înceapă testarea pe oameni a patru candidati la vaccin împotriva zosterului, malariei, tuberculozei și herpesului simplex în acest an.