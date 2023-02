Blindat Terminator al rușilor, distrus în estul Ucrainei. Înainte de război, rușii spuneau că e indestructibil

Noi imagini de pe frontul din Ucraina surprind modul în care un tanc, despre care rușii spuneau înainte de război că e indestructibil, este făcut scrum în urma unui atac ucrainean.

În imaginile care circulă acum pe rețelele sociale apare un blindat BMPT „Terminator” ce pare scos din uz și care chiar ia foc.

Blindate BMPT „Terminator” sunt vehicule de luptă ale infanteriei proiectate și construite cu scopul de a proteja tancurile principale de luptă în timpul avansului de pe front.

Rusia a dezvoltat „Terminator” după ce a identificat necesitatea de a oferi protecție dedicată tancurilor principale de luptă pe care le-a folosit în timpul războaielor din Afganistan și Cecenia.

BMPT „Terminator” este construit pe un șasiu de tanc T-72, are un motor diesel de 1.000 CP, cântărește circa 48 de tone și are și inclusiv blindaj reactiv montat pe laterale și în fața vehiculului.

