Bogdan Aurescu: Am discutat cu omologul polonez și despre proiectele strategice de interconectare regională de interes pentru ambele țări, ca instrumente de creștere a rezilienței noastre strategice (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut marți consultări politice cu omologul său polonez, Zbigniew Rau, care a efectuat o vizită în România. În acest context, cei doi oficiali au discutat inclusiv despre proiectele strategice de interconectare regională, cum sunt Rail2Seași ViaCarpathia, proiecte deosebit de importante din punct de vedere economic, dar și pentru mobilitatea militară pe axa nord-sud a Flancului Estic.

În cadrul declarațiilor de presă, șeful diplomației române a explicat că România și Polonia sunt preocupate de desfășurările amenințătoare forțe rusești în proximitatea Ucrainei și la Marea Neagră.

Bogdan Aurescu a explicat că regiunea Mării Negre este o „zonă esenţială pentru securitatea euroatlantică”.

„Este esenţială acordarea unei atenţii speciale regiunii Mării Negre, zonă esenţială pentru securitatea euroatlantică. Accentuez, o dată în plus, că Marea Neagră nu poate să devină un instrument de proiectare a forţei ostile şi destabilizatoare. Am împărtășit cu domnul ministru Rau și o serie de evaluări în acest sens, pe care le-am discutat inclusiv cu secretarul de stat Blinken, cu prilejul vizitei mele la Washington, de acum două săptămâni. Așa cum am arătat în acea discuție cu domnul secretar de stat Blinken, avem nevoie la Marea Neagră de o abordare multidimensională și integrată a descurajării, îmbinând aspectele care țin de securitatea clasică cu cele care țin de consolidarea rezilienței, cu dimensiunea economică, combaterea amenințărilor hibride, întărirea securității energetice, soluționarea conflictelor prelungite, fiind necesară alocarea resurselor adecvate în acest scop”, a adăugat șeful MAE.

Bogdan Aurescu și omologul polonez au discutat și despre proiectele strategice de interconectare regională Rail2Sea și ViaCarpathia

Șeful diplomației române spune că Rail2Sea și ViaCarpathia sunt deosebit de importante nu numai din punct de vedere economic, ci și „pentru mobilitatea militară pe axa nord-sud a Flancului Estic”.

„Am mai discutat cu domnul ministru Rau și despre proiectele strategice de interconectare regională de interes pentru ambele țări, atât pentru România, cât și pentru Polonia, ca instrumente de creștere a rezilienței noastre strategice. Mă refer aici la proiectele Rail2Sea și ViaCarpathia, deosebit de importante din punct de vedere economic, dar pentru mobilitatea militară pe axa nord-sud a Flancului Estic. România și Polonia vor continua să coopereze îndeaproape pentru identificarea de modalități concrete pentru realizarea acestor proiecte”, mai spus șeful MAE.