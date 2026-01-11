Aproape jumătate din leva (48%) a fost deja retrasă din circulație, arată datele publicate de Banca Națională din Bulgaria (BNB), pe data de 9 ianuarie.

Câți leva mai sunt în circulație în Bulgaria, în prezent

În prezent, volumul total de leva bulgărești aflată în circulație se ridică la 16,1 miliarde de leva, adică aproximativ 8,2 miliarde de euro.

La sfârșitul lunii decembrie, datele BNB indicau că aproximativ 36% din leva fuseseră retrase din circulație, ceea ce arată că în primele zile ale lunii ianuarie procesul s-a accelerat vizibil.

Câți euro au intrat pe piața din Bulgaria

Pe de cealaltă parte, bancnote și monede euro în valoare totală de peste 3,1 miliarde de euro au fost puse în circulație, în Bulgaria, relatează .

Acestea sunt primele date puse la dispoziție de BNB, privind volumul bancnotelor și monedelor euro aflate în circulație în țara vecină, de la începutul noului an.

Salariul minim a crescut în Bulgaria de la renunțarea la leva

Bulgaria a început anul 2026 cu un pas istoric, . Această schimbare aduce mai multă stabilitate financiară și o integrare mai profundă în spațiul european. În același timp, deschide oportunități noi atât pentru cetățeni, cât și pentru companii.

Trecerea la euro promite tranzacții mai simple, investiții sporite și o deschidere mai mare către piața internațională. Această schimbare marchează începutul unei noi realități economice pentru întreaga țară.

Și veniturile s-au modificat. a crescut la 1.213 leva, echivalentul a 620,20 euro pe lună, față de 1.077 leva anterior. Salariul minim orar ajunge la 7,31 leva, adică 3,74 euro. Totodată, pragul de sărăcie este stabilit la 764 leva, aproximativ 390,63 euro, reprezentând o creștere față de nivelul precedent de 638 leva.

Mulți bulgari privesc încă cu teamă și scepticism adoptarea monedei euro, în special din cauza posibilității de creștere a prețurilor. Nemulțumirea față de pierderea independenței monetare și riscul scumpirilor a alimentat proteste, susținute în principal de partidele naționaliste.