B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Bulgaria a scos din circulație aproape jumătate din leva. Câți euro au ajuns pe piața țării vecine

Bulgaria a scos din circulație aproape jumătate din leva. Câți euro au ajuns pe piața țării vecine

B1.ro
11 ian. 2026, 11:21
Bulgaria a scos din circulație aproape jumătate din leva. Câți euro au ajuns pe piața țării vecine
Sursă Foto: Inquam Photos / Alberto Groșescu
Cuprins
  1. Câți leva mai sunt în circulație în Bulgaria, în prezent
  2. Câți euro au intrat pe piața din Bulgaria
  3. Salariul minim a crescut în Bulgaria de la renunțarea la leva

Aproape jumătate din leva (48%) a fost deja retrasă din circulație, arată datele publicate de Banca Națională din Bulgaria (BNB), pe data de 9 ianuarie.

Câți leva mai sunt în circulație în Bulgaria, în prezent

În prezent, volumul total de leva bulgărești aflată în circulație se ridică la 16,1 miliarde de leva, adică aproximativ 8,2 miliarde de euro.

La sfârșitul lunii decembrie, datele BNB indicau că aproximativ 36% din leva fuseseră retrase din circulație, ceea ce arată că în primele zile ale lunii ianuarie procesul s-a accelerat vizibil.

Câți euro au intrat pe piața din Bulgaria

Pe de cealaltă parte, bancnote și monede euro în valoare totală de peste 3,1 miliarde de euro au fost puse în circulație, în Bulgaria, relatează dnevnik.

Acestea sunt primele date puse la dispoziție de BNB, privind volumul bancnotelor și monedelor euro aflate în circulație în țara vecină, de la începutul noului an.

Salariul minim a crescut în Bulgaria de la renunțarea la leva

Bulgaria a început anul 2026 cu un pas istoric, adoptând oficial moneda euro. Această schimbare aduce mai multă stabilitate financiară și o integrare mai profundă în spațiul european. În același timp, deschide oportunități noi atât pentru cetățeni, cât și pentru companii.

Trecerea la euro promite tranzacții mai simple, investiții sporite și o deschidere mai mare către piața internațională. Această schimbare marchează începutul unei noi realități economice pentru întreaga țară.

Și veniturile s-au modificat. Salariul minim a crescut la 1.213 leva, echivalentul a 620,20 euro pe lună, față de 1.077 leva anterior. Salariul minim orar ajunge la 7,31 leva, adică 3,74 euro. Totodată, pragul de sărăcie este stabilit la 764 leva, aproximativ 390,63 euro, reprezentând o creștere față de nivelul precedent de 638 leva.

Mulți bulgari privesc încă cu teamă și scepticism adoptarea monedei euro, în special din cauza posibilității de creștere a prețurilor. Nemulțumirea față de pierderea independenței monetare și riscul scumpirilor a alimentat proteste, susținute în principal de partidele naționaliste.

Tags:
Citește și...
Comitetul Nobel îl lasă cu buzele umflate pe Trump. Premiul pentru pace nu poate fi obținut la mâna a doua
Externe
Comitetul Nobel îl lasă cu buzele umflate pe Trump. Premiul pentru pace nu poate fi obținut la mâna a doua
Gest cu încărcătură simbolică la Ambasada Iranului din Londra. Drapelul Republicii Islamice înlocuit cu steagul fostei monarhii (VIDEO)
Externe
Gest cu încărcătură simbolică la Ambasada Iranului din Londra. Drapelul Republicii Islamice înlocuit cu steagul fostei monarhii (VIDEO)
Atac mortal în Statele Unite. Șase persoane au fost omorâte în Mississippi. Autoritățile au arestat un suspect
Externe
Atac mortal în Statele Unite. Șase persoane au fost omorâte în Mississippi. Autoritățile au arestat un suspect
Atrocitățile războiului din Ucraina. Mercenar african folosit de ruși pe post de bombă umană (VIDEO)
Externe
Atrocitățile războiului din Ucraina. Mercenar african folosit de ruși pe post de bombă umană (VIDEO)
Donald Trump vrea să facă afaceri cu China și Rusia. Americanii pun pe masă petrolul venezuelean
Externe
Donald Trump vrea să facă afaceri cu China și Rusia. Americanii pun pe masă petrolul venezuelean
Cum a răspuns Donald Trump atunci când a fost întrebat dacă plănuiește să-l captureze pe Putin, la fel cum a făcut-o cu Maduro
Externe
Cum a răspuns Donald Trump atunci când a fost întrebat dacă plănuiește să-l captureze pe Putin, la fel cum a făcut-o cu Maduro
Zelenski avertizează, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreșnik într-un atac asupra Ucrainei: „Aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta”
Externe
Zelenski avertizează, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreșnik într-un atac asupra Ucrainei: „Aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta”
Protestele din Iran se amplifică. Liderii europeni fac apel la calm și condamnă uciderea manifestanților
Externe
Protestele din Iran se amplifică. Liderii europeni fac apel la calm și condamnă uciderea manifestanților
P. Diddy i-a trimis vechiului său prieten, Donald Trump, o cerere de grațiere. Care a fost răspunsul președintelui american
Externe
P. Diddy i-a trimis vechiului său prieten, Donald Trump, o cerere de grațiere. Care a fost răspunsul președintelui american
Franța se confruntă cu o nouă criză politică. Guvernul se pregătește pentru alegeri anticipate (Surse)
Externe
Franța se confruntă cu o nouă criză politică. Guvernul se pregătește pentru alegeri anticipate (Surse)
Ultima oră
11:52 - Record de intervenții ale Salvamont România, în ultimele 24 de ore. Un turist căzut într-o râpă de 70 de metri, printre persoanele salvate
10:28 - Teamă și incertitudine la început de an: „Statul nu vine să te întrebe dacă ai ce mânca. Trebuie să plătești” / Orașele în care taxa pe gunoi a ajuns cât impozitul pe locuință
09:59 - Ministrul Agriculturii condamnă poziția României în raport cu acordul UE-Mercosur: „Brazilia şi celelalte state produc cantităţi enorme de porumb, care vor invada Uniunea Europeană”
09:25 - Vremea astăzi, 11 ianuarie. Românii vor avea parte de o zi autentică de iarnă, cu frig și ninsori
08:54 - Ce spune Radu Marinescu despre introducerea AI-ului în sistemul de Justiție: „Ne preocupă foarte mult”
08:25 - Ministrul Economiei explică de ce România a susținut acordul UE-Mercosur: „Avem nevoie de piețe noi de export”. Ce spune despre politicienii care au criticat parteneriatul
00:00 - Băsescu nu crede că rușii s-au implicat în alegerile anulate. Ce teorie are fostul președinte
23:33 - Sfaturile lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan. Ce atitudine trebuie să adopte la numirea șefilor de servicii și parchete
23:09 - Statele Unite, pregătite să intervină în Iran. Donald Trump sprijină „aspirațiile iranienilor către libertate”
22:43 - Comitetul Nobel îl lasă cu buzele umflate pe Trump. Premiul pentru pace nu poate fi obținut la mâna a doua