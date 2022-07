Călătorii spațiale pentru turiști: Cât costă zborul cu Neptune, nava spațială care are un bar de lux la bord (FOTO)

Compania americană Space Perspective a prezentat nava Neptune, , cu un design inspirat de un balon zburător. Pe lângă imaginile de vis, oaspeții, care vor plăti 125.000 de dolari pentru zbor, pot savura un martini la barul de lux de la bord, informează

NASA a publicat câteva imagini de la bordul navei spațiale Neptun, în cadrul unei inițiative îndrăznețe, menite să promoveze

Călătoriile vor presupune o ascensiune uşoară de două ore deasupra a 99% din atmosfera terestră. Vor mai fi apoi alte două ore de relaxare pentru ca pasagerii să se bucure de priveliştea din cabină înainte ca nava spaţială să coboare timp de două ore spre ocean. După șase până la opt ore, nava Neptune, care este alimentată cu hidrogen, aterizează în ocean, în Golful Mexic.

Interiorul capsulei va avea dimensiunile balconului larg al unei cabine de pe un vas de croazieră, iar balonul va avea un volum de aproape 510 milioane de litri când va fi umflat la capacitate maximă, suficient ca înăuntru să încapă, teoretic, un teren de fotbal.

Suprafața pentru este amenajată în așa fel încât să permită o experiență fantastică, bazată pe priveliștea uluitoare a spațiului cosmic. Salonul a fost conceput ca o mare terasă cu deschidere de 360 grade către exterior, turiștii putând admira cerul și pământul prin ferestre enorme. Sunt cele mai mari ferestre create vreodată pentru o navă spațială, cu o lățime de 0,50 cm și o înălțime de 150 cm

Mobilierul este de tipul celui pentru baruri, format din scaune mari, înalte și adânci, excepțional de confortabile, completate de măsuțe pentru cafea, gata să ofere turistului poziția cea mai relaxată pe durata ieșirii în spațiu.

Introducing the all-new capsule design for Spaceship Neptune, now in production at our campus on the FL Space Coast! We’ve developed the capsule to be the most exciting & carbon-neutral way to reach the edge of space. Learn more & reserve your seat now!

