Capacităţile de stocare a gazelor naturale din UE sunt deja pline în proporţie de 90%, cu mult înaintea termenului limită

UE și-a atins obiectivul de a umple instalațiile de stocare a gazelor la 90% din capacitate cu aproximativ două luni și jumătate înainte de termenul limită de 1 noiembrie, conform ultimelor cifre publicate astăzi de Gas Infrastructure Europe, Comisia Europeană.

Vizând optimizarea pregătirii UE pentru iarna viitoare, regulamentul de stocare a gazelor din iunie 2022 a stabilit un obiectiv obligatoriu al UE de umplere cu 90% a instalațiilor de depozitare până la 1 noiembrie a fiecărui an, cu obiective intermediare pentru țările UE.

Stocarea de gaze este esențială pentru securitatea aprovizionării în Europa, deoarece poate acoperi până la o treime din cererea de gaze a UE în timpul iernii. Cifrele publicate astăzi arată că nivelurile de stocare a gazelor au ajuns la 1024 TWh sau 90,12% din capacitatea de stocare (echivalentul a puțin peste 93 de miliarde de metri cubi (bcm) de gaze naturale).

Comisarul UE pentru energie, Kadri Simson, a declarat: “Confirmarea de astăzi că ne-am îndeplinit până acum cerințele de stocare a gazelor înainte de termen subliniază că UE este bine pregătită pentru iarnă și acest lucru va contribui la stabilizarea în continuare a piețelor în lunile următoare.

Piața energetică a UE se află într-o poziție mult mai stabilă decât a fost anul trecut în această perioadă, în bună parte datorită măsurilor pe care le-am luat la nivelul UE. Dar am văzut în ultimele săptămâni că piața gazelor rămâne sensibilă. Comisia va continua să monitorizeze situația, astfel încât nivelurile de stocare să rămână suficient de ridicate pe măsură ce intrăm în iarna următoare. Permiteți-mi să reamintesc că ne putem consolida și mai mult poziția prin investiții în surse regenerabile și eficiență energetică”.

UE a luat o gamă largă de măsuri în urma crizei energetice declanșate de invazia Ucrainei de către Rusia pentru a fi mai bine pregătită pentru iarnă. Regulamentul de reducere a cererii de gaze (august 2022) a stimulat o scădere cu 18% a consumului de gaze din august 2022 până în mai 2023, iar acum a fost prelungit cu încă un an. În ceea ce privește găsirea de surse alternative de gaze, Comisia a condus o intervenție internațională concertată pentru aprovizionarea cu gaze alternative – în special sub formă de gaz natural lichefiat (GNL). În plus, Platforma Energetică a UE (prin #AggregateEU) a găzduit deja două apeluri pentru achiziții comune de gaze, un al treilea apel urmând să fie lansat în a doua jumătate a lunii septembrie. Investițiile cheie la nivelul UE și la nivel național au crescut, de asemenea, capacitatea UE de import de GNL și au consolidat reziliența sistemului de gaze al UE.