Care este cel mai ascuns secret al Papei Francisc. Suveranul Pontif a dezvăluit totul: „A fost o mică deraiere”

Papa Francisc care este cel mai ascuns secret al său într-o nouă carte autobiografică. Suveranul Pontif a scris despre cum s-a îndrăgostit de o femeie pe când se pregătea să devină preot. El a recunoscut că „A fost o mică deraiere”.

În noua carte autobiografică numită „Viața. Povestea mea prin istorie”, Papa Francisc a povestit mai multe întâmplări din viața sa personală și mai multe evenimente ale secolului trecut. Nu a ratat nici capitolele despre dragoste, în care a vorbit cu cea mai mare sinceritate despre cum, după o logodnă, s-a îndrăgostit în perioada seminarului.

„La nunta unui unchi de-ai mei, am fost orbit de o anumită tânără. Era atât de frumoasă, atât de inteligentă, încât simţeam că ameţesc. Timp de o săptămână am avut imaginea ei mereu în minte și mi-a fost greu să mă rog. Din fericire, a trecut și am putut să-mi dedic mintea și trupul vocației mele”, a spus Papa Francisc, scrie .

Dacă s-ar fi logodit din nou, Suveranul Pontif ar fi trebuit să părăsească clerul. Papa Francisc a vorbit și despre dragoste în slujbele lui.

„Dragostea nu înseamnă viori care cântă, romantism pur. Nu este ceea ce spun filmele, dragostea este altceva. Dragostea înseamnă să ai grijă de o altă persoană. Dragostea înseamnă muncă!”.

În cartea sa, Suveranul Pontif a vorbit și despre pasiunea lui pentru filmele italiene și despre admirația pentru Maradona. De asemenea, el a subliniat că biserica căsătoriile între persoane de același sex.

