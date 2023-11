Casa Albă, gata să intre în spiritul Crăciunului / Peste 140.000 de luminițe îi vor aminti lui Joe Biden de copilărie (FOTO/VIDEO)

Casa Albă este gata să intre în spiritul Crăciunului! Jill Biden, prima doamnă a Statelor Unite, a anunțat că tema tuturor decorațiunilor utilizate anul acesta este „copilăria”.

Anul acesta, americanii sunt îndemnați de prima doamnă să-și redescopere Crăciunul acesta copilul din interior.

Pregătirea reședinței prezidențiale pentru Crăciun a însemnat o muncă titanică, la fel ca în fiecare an.

S-au folosit peste 3.400 de ornamente, aproape 5.000 de metri de panglică și 140.000 de luminițe, scrie .

Anul acesta, atelierul lui Moș Crăciun a fost amenajat în sala care găzduiește dineurile stat, unde a fost instalată și o replică a reședinței prezidențiale din turtă dulce decorată cu peste 20 de kilograme de ciocolată.

„Avem sania magică a lui Moș Crăciun suspendată în aer în Marele Foaie, un tren în funcțiune care circulă în jurul Pomului de Crăciun al Casei Albe și o Casă Albă din turtă dulce care sărbătorește cea de-a 200-a aniversare a unui film preferat al copilăriei, Twas the Night Before Christmas”, a scris Jill Biden, pe Twitter.

„Pentru sărbătorile din acest an de la Casa Albă, tema noastră este inspirată de modul în care copiii trăiesc acest sezon festiv: complet prezenți în frumusețea și bogăția din jurul lor, cu simțurile aprinse, cu inimile deschise la „Magia, Minunea și Bucuria” sezonului”, a scris ulterior prima doamnă, tot pe Twitter.

