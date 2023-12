Casa copilăriei lui Beyonce din Houston, mistuită de flăcări în ziua Crăciunului

a copilărit a fost distrusă de flăcările, într-un incendiu care a izbucnit în dimineața zilei de Crăciun. Familia care locuia în acea casă a scăpat cu viață din infern.

Incendiul a fost raportat luni dimineața, în jurul orei 2.00, iar pompierii s-au deplasat de urgență la clădirea de cărămidă cu două etaje, informează

Aceștia au anunțat că au reușit să lichideze flăcările în circa 10 minute. Cauza incendiului încă nu a fost stabilită, dar pompierii continuă cercetările pentru a afla de la ce a izbucnit focul.

a cumpărat casa în 1982, iar artista a copilărit acolo până la vârsta de 5 ani. Când a mers în orașul ei natal pentru turneul Renaissance World Tour a fost văzută în timp ce fotografia clădirea copilăriei sale. Casa a fost construită în anul 1946.

Beyoncé’s childhood home catches fire in Houston’s Third Ward on Christmas morning

— 11Alive News (@11AliveNews)