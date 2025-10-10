László Krasznahorkai, , îl judecă aspru pe premierul Viktor Orban. Krasznahorkai este de părere că regimul adoptat de guvernul Orban este de-a dreptul „un caz psihiatric”.

Într-un interviu, laureatul a vorbit despre multe probleme care pasc Ungaria. Acesta a discutat inclusiv despre tema războiul ui și modul în care se situează politica maghiară în acest sens.

Ce a spus László Krasznahorkai despre Viktor Orban

László Krasznahorkai vede în Viktor Orban un adversar și a numit modul în care se situează premierul maghiar față de problematica războiului din Ucraina ca fiind un „calcul inuman”.

„Acest regim maghiar este un caz psihiatric. Există un calcul inuman în spate: Poate că mi-au ucis deja fiica, dar aș prefera să accept asta ca să nu-i facă rău mamei mele. Dar îi vor face rău și ei. Le vor ucide pe amândouă. E atât de greu de înțeles?”, a precizat László Krasznahorkai, într-un interviu pentru .

Acesta a declarat că se simte îngrozit de faptul că regimul Orban adoptă o poziție neutră în acest sens. Krasznahorkai a subliniat faptul că această poziție este „aproape fără egal în istoria Ungariei”.

“Mă umple de groază. Ungaria este o țară vecină cu Ucraina, iar regimul Orban adoptă o poziție fără precedent – aproape fără egal în istoria Ungariei. Acest lucru se datorează parțial faptului că, până acum, noi eram mereu cei atacați și cei care pierdeau și parțial pentru că nu mi-aș fi putut imagina niciodată că conducerea politică maghiară ar vorbi despre așa-numita neutralitate în această chestiune!”, a mai spus Krasznahorkai.

Laureatul Premiului Nobel pentru Literatură: „Sper ca Putin și simpatizanții lui să fie primii pasageri către Marte”

Laureatul a numit „o nebunie totală” faptul că în anul 2025 asistăm la un război „fundamental de secol XX”, iar „cineva vorbește despre cum vom merge curând pe Marte”.

„Toate acestea se întâmplă în timp ce, în spațiul digital, există o viziune a viitorului care promite că avansul amețitor al tehnologiei va aduce în curând o lume frumoasă, nouă. Aceasta este o nebunie totală. În timp ce un război fundamental de secol XX se dezlănțuie, cineva vorbește despre cum vom merge curând pe Marte. Sper ca Putin și simpatizanții lui să fie primii pasageri”, a declarat scriitorul.