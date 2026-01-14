B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Suma uriașă pe care ar fi câștigat-o Prințul Harry din vânzarea memoriilor sale

Suma uriașă pe care ar fi câștigat-o Prințul Harry din vânzarea memoriilor sale

B1.ro
14 ian. 2026, 10:29
Suma uriașă pe care ar fi câștigat-o Prințul Harry din vânzarea memoriilor sale
Prințul Harry Sursa foto: Hepta/ DPA Images / Suzanne Plunkett
Cuprins
  1. Cât ar fi câștigat Prințul Harry din vânzarea „Spare”
  2. Ce spune un autor renumit despre câștigurile Prințului Harry

Prințul Harry și-a lansat cartea de memorii, „Spare”, în urmă cu mai bine de trei ani. Se pare că romanul autobiografic i-ar fi adus bărbatului în vârstă de 41 de ani o sumă frumușică de bani și totodată, mai multe scandaluri cu membrii Familiei Regală. Cartea conține numeroase afirmații scandaloase și acuzații șocante la Prințului William, Regelui Charles și Reginei Camilla.

Cât ar fi câștigat Prințul Harry din vânzarea „Spare”

Estimările arată că Prințul Harry ar fi câștigat nu mai puțin de 22 de milioane de lire sterline din lansarea cărții sale, potrivit Express.

După lansarea care a avut loc la doar o zi după cea de-a 41-a aniversare a Prințesei Catherine, „Spare” a devenit cartea de non-ficțiune cu cele mai rapide vânzări din Marea Britanie, după ce a fost publicată de Penguin Random House. Daily Mail a relatat anterior că Harry ar fi obținut un avans de 16 milioane de lire sterline ca parte a unui contract de 32 de milioane de lire sterline pentru patru cărți, în iunie 2021.

Ce spune un autor renumit despre câștigurile Prințului Harry

Autor al unor romane polițiste de succes, Richard Osman, a vorbit anterior despre posibilele câștiguri ale Prințului Harry după publicarea „Spare”, bazându-se pe propriile cunoștințe despre industria literată. Acesta a explicat, mai pe larg, cum sunt plătiți autorii.

„Este imposibil să estimezi câți bani a generat Cartea pe care a scris-o Harry. Adică, a fost una dintre cele mai de succes cărți. Cartea de non-ficțiune cu cele mai rapide vânzări din toate timpurile.

Știu cât primești pentru fiecare carte. Primești un avans de 20 de milioane de dolari. Chestia cu un avans e că ești plătit în avans, 20 de milioane de dolari în acest caz, dar nu câștigi niciun alt ban până când editorul nu recuperează cei 20 de milioane de dolari”, a explicat Richard Osman, invitat la un podcast.

Tags:
Citește și...
Tot mai mulți copii ajung la școală fără să știe să comunice. Efectele grave ale expunerii timpurii la telefon și tabletă
Externe
Tot mai mulți copii ajung la școală fără să știe să comunice. Efectele grave ale expunerii timpurii la telefon și tabletă
Țara pe care SUA recomandă oamenilor să o ocolească, dar care atrage tot mai mulți turiști străini
Externe
Țara pe care SUA recomandă oamenilor să o ocolească, dar care atrage tot mai mulți turiști străini
Uniunea Europeană discută modificarea regulilor pentru zborurile întârziate. Cum ar putea fi afectați pasagerii
Externe
Uniunea Europeană discută modificarea regulilor pentru zborurile întârziate. Cum ar putea fi afectați pasagerii
Înâlnire cu miză ridicată la Casa Albă. Agenda discuțiilor vizează Problema Groenlandei
Externe
Înâlnire cu miză ridicată la Casa Albă. Agenda discuțiilor vizează Problema Groenlandei
Locuri de muncă în Grecia. Ce salarii și beneficii au românii care aleg să lucreze la hoteluri de 5 stele
Externe
Locuri de muncă în Grecia. Ce salarii și beneficii au românii care aleg să lucreze la hoteluri de 5 stele
Un actor de la Hollywood l-a luat în vizor pe Donald Trump: „Este cea mai rea ființă umană. Un infractor”
Externe
Un actor de la Hollywood l-a luat în vizor pe Donald Trump: „Este cea mai rea ființă umană. Un infractor”
SUA crede că e și în avantajul Groenlandei să devină al 51-lea stat american. Ambițiile lui Trump au adus teroare în viețile localnicilor
Externe
SUA crede că e și în avantajul Groenlandei să devină al 51-lea stat american. Ambițiile lui Trump au adus teroare în viețile localnicilor
După Australia, încă o țară ia o decizie radicală. Franța vrea să interzică rețelele sociale sub 15 ani
Externe
După Australia, încă o țară ia o decizie radicală. Franța vrea să interzică rețelele sociale sub 15 ani
Un bărbat nevăzător a fost obligat să plătească datorii de 70.000 de euro, după ce nu a achitat facturile pe care nu le putea citi
Externe
Un bărbat nevăzător a fost obligat să plătească datorii de 70.000 de euro, după ce nu a achitat facturile pe care nu le putea citi
Angajații băncii au rămas muți când au văzut cum și-a adus un bulgar monedele leva pentru a le schimba în euro
Externe
Angajații băncii au rămas muți când au văzut cum și-a adus un bulgar monedele leva pentru a le schimba în euro
Ultima oră
10:36 - Momente grele pentru Sofia Vicoveanca! Primele declarații după infarct: „Sunt la mâna medicilor. Cine știe ce se întâmplă”
10:36 - Atenție! Românii care nu-și plătesc taxele și impozitele vor apărea pe „lista rușinii”. Unde vor fi afișate toate aceste liste
10:31 - Prețurile au explodat. Românii trăiesc tot mai greu. Rata inflației rămâne aproape de 10%. Câți bani ne trebuie ca să supraviețuim
10:24 - Vremea azi, 14 ianuarie. Ninsori viscolite și val de ger în toate regiunile
10:02 - Criză la Ministerul Educației. Funcția de ministru nu atrage pe nimeni din cauza politicile austeritate. Dezvăluirile unui consilier prezidențial
09:58 - Zăpadă de 2 metri în acest loc din România. Cum se circulă și ce avertismente au fost emise
09:56 - Tot mai mulți copii ajung la școală fără să știe să comunice. Efectele grave ale expunerii timpurii la telefon și tabletă
09:44 - Țara pe care SUA recomandă oamenilor să o ocolească, dar care atrage tot mai mulți turiști străini
09:42 - Uniunea Europeană discută modificarea regulilor pentru zborurile întârziate. Cum ar putea fi afectați pasagerii
09:36 - Radare fixe în România: De când vor funcționa și unde vor fi amplasate toate camerele