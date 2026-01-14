Prințul Harry și-a lansat cartea de memorii, „Spare”, în urmă cu mai bine de trei ani. Se pare că romanul autobiografic i-ar fi adus bărbatului în vârstă de 41 de ani o sumă frumușică de bani și totodată, mai multe scandaluri cu membrii Familiei Regală. Cartea conține numeroase afirmații scandaloase și acuzații șocante la , Regelui Charles și Reginei Camilla.

Cât ar fi câștigat Prințul Harry din vânzarea „Spare”

Estimările arată că Prințul Harry ar fi câștigat nu mai puțin de 22 de milioane de lire sterline din lansarea cărții sale, potrivit .

După lansarea care a avut loc la doar o zi după cea de-a 41-a aniversare a Prințesei Catherine, „Spare” a devenit cartea de non-ficțiune cu cele mai rapide vânzări din Marea Britanie, după ce a fost publicată de Penguin Random House. Daily Mail a relatat anterior că Harry ar fi obținut un avans de 16 milioane de lire sterline ca parte a unui contract de 32 de milioane de lire sterline pentru patru cărți, în iunie 2021.

Ce spune un autor renumit despre câștigurile Prințului Harry

Autor al unor romane polițiste de succes, Richard Osman, a vorbit anterior despre posibilele câștiguri ale Prințului Harry după publicarea „Spare”, bazându-se pe propriile cunoștințe despre industria literată. Acesta a explicat, mai pe larg, cum sunt plătiți autorii.

„Este imposibil să estimezi câți bani a generat Cartea pe care a scris-o Harry. Adică, a fost una dintre cele mai de succes cărți. Cartea de non-ficțiune cu cele mai rapide vânzări din toate timpurile.

Știu cât primești pentru fiecare carte. Primești un avans de 20 de milioane de dolari. Chestia cu un avans e că ești plătit în avans, 20 de milioane de dolari în acest caz, dar nu câștigi niciun alt ban până când editorul nu recuperează cei 20 de milioane de dolari”, a explicat Richard Osman, invitat la un podcast.