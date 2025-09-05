B1 Inregistrari!
Lady Gaga și-a anulat concertul din Miami cu 45 de minute înainte de începere. Care a fost motivul

Lady Gaga și-a anulat concertul din Miami cu 45 de minute înainte de începere. Care a fost motivul

Selen Osmanoglu
05 sept. 2025, 14:55

Sursă foto: Hepta/ Photo: Sina Schuldt/dpa

Lady Gaga urma să cânte miercuri, 3 septembrie, într-un concert pe scena din Miami, însă și-a anulat concertul cu 45 de minute înainte de începere.

Care a fost motivul

Artista a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a precizat că este nevoită să anuleze concertul din cadrul turneului Mayhem Ball din cauza unor probleme medicale care îi afectează corzile vocale.

Aceasta și-a cerut scuze și a cerut fanilor să înțeleagă situația. Ea a precizat că echipa ei încearcă să reprogrameze spectacolul cât mai curând posibil.

Ce mesaj a transmis artista

„Vreau să fiu fermă și să trec prin asta pentru voi, dar nu vreau să risc deteriorarea pe termen lung sau permanentă a corzilor mele vocale. Există un risc semnificativ, bazat pe întreaga noastră experiență combinată cu un spectacol ca al nostru și, după cum știți, cânt live în fiecare seară… Chiar dacă aceasta a fost o decizie grea și chinuitoare, mi-ar fi mai teamă de implicațiile pe termen lung asupra vocii mele”, a precizat artista, conform „The Sun”, citat de Click.

„Sper că mă puteți ierta și că veți accepta cele mai sincere scuze pentru orice dezamăgire sau inconvenient. Îmi pare atât de, atât de rău, am încercat atât de mult să evit asta și am grijă de mine însămi pentru a putea susține acest spectacol extrem de solicitant. Îmi iubesc atât de mult fanii, vă respect și sper că veți accepta scuzele mele sincere și regretabile”, a adăugat Lady Gaga.

