Cât de mult s-au scumpit alimentele în Bulgaria. Va afecta prețurile vacanțelor?

alimentelor din cresc vertiginos: doar în ultimele două săptămâni, Indicele prețurilor de consum a crescut cu 0,61 la sută și a ajuns la un nou record, relatează agenția Duma.

Într-o lună, nivelul a crescut cu 1,62%, în trei luni cu 9%, iar anual cu 51,8%.

Astfel, în cursul săptămânii trecute, prețul roșiilor de seră a crescut cu 5,6% și au fost cumpărate la 3,37 de leva per kilogram, conform datelor Comisiei de Stat pentru Bursele și Piețele de Mărfuri – notează .

Varza a scăzut cu 2,2% și a fost vândută la 0,88 de leva per kg, castraveții au fost cumpărați la 3,58 de leva pe kg, ardeii roșii au scăzut cu 2,1% la 3,26 de leva per kg dar cartofii s-au scumpit cu 41% și au fost vânduți la 1,28 de leva per kg.

Conform cursului valutar de ieri, o leva costă 2,5 lei.

Portocalele s-au ieftinit cu 1,1% la 1,74 de leva per kg, mandarinele s-au scumpit cu 2% la 2,06 leva/kg, bananele au crescut ca preț cu 7,5% și s-au vândut la 3 leva per kg iar merele au scăzut ca preț cu 9,1% și au fost cumpărate cu 1,20 de leva per kg.

Datele ONU arată că prețurile internaționale ale alimentelor în 2022 au atins cel mai ridicat nivel din istorie

Organizația pentru Alimentație și Agricultură a anunțat că indicele său global de preț în 2022 a fost cu 14,3% mai mare decât anul precedent, atingând un maxim istoric de 143,7 puncte; prețurile internaționale ale alimentelor în 2022 au atins cel mai ridicat nivel din istorie, cu un record în martie, după ce Rusia a invadat Ucraina, principalul furnizor mondial de grâu și ulei de gătit.

În țara vecină, brânza de vaci a scăzut cu 0,9% și a fost tranzacționată la o medie de 11,15 leva per kg, cașcavalul de tip Vitoșa a crescut cu 0,2% și a fost vândut la 18,24 leva per kg iar prețul uleiului a crescut cu 1,4% la 4,47 de leva pe litru după ce, săptămâna trecută, costa 3,50 leva pentru o sticlă de un litru.

Carnea de pui a crescut ca preț cu 0,7%, până la 6,06 de leva în medie per kg iar cel al zahărului a scăzut cu 2% la 2,47 de leva pe kg.

Făina de tip „500” a crescut cu 0,7% și s-a tranzacționat la 1,41 de leva iar prețul orezului a crescut cu 4,9%, cu 3,02 leva pe kg, conform surselor citate.