Caz ȘOCANT! Un bărbat a acoperit cadavrul iubitei lui și l-a ținut acasă timp de doi ani!

Elena Boruz
12 aug. 2025, 17:47
Caz ȘOCANT! Un bărbat a acoperit cadavrul iubitei lui și l-a ținut acasă timp de doi ani!
Sursa foto: Pixabay / ValynPi14

Caz șocant în Marea Britanie! Un bărbat, în vârstă de 51 de ani, a stat în casă, timp de doi ani, cu trupul neînsuflețit al partenerei sale. Aceasta avea 36 de ani și, după o seară petrecută împreună, bărbatul ar fi găsit-o, dimineața, fără suflare.

Incidentul a avut loc în apartamentul de pe Upton Road, Torquay, la începutul anului 2022. Anouska Sites, tânăra moartă, a fost declarată dispărută în data de 10 aprilie a acestui an, iar oamenii legii au demarat o anchetă.

Bărbatul a mințit anchetatorii. Ce le-a spus despre femeie

În timpul interogărilor, bărbatul, pe nume Jamie Stevens, a mințit poliția că nu știa nimic și că nu a mai văzut-o pe femeie de câteva luni. Până la urmă, autoritățile au intrat cu forța în apartament, unde au găsit trupul neînsuflețit al victimei.

Potrivit Metro, bărbatul le-a mărturisit oamenilor legii că știe că nu a făcut ceea ce trebuia și că nu înțelege de ce a lăsat cadavrul acolo. De asemenea, a declarat că știe că ar fi trebuit să alerteze autoritățile.

Ce s-a întâmplat cu bărbatul

Stevens a fost a fost condamnat luni, 11 august, la 14 luni de închisoare, cu o pedeapsă concurentă de 8 luni pentru obstrucționarea justiției. Decesul femeii nu este tratat ca fiind suspect.

„Anouska a fost privată de demnitatea și dreptul unei înmormântări, din cauza lui Stevens. Gândurile mele rămân alături de familia și prietenii ei, care acum o pot înmormânta”, a spus inspectorul de poliţie Jeanne Hellyer.

