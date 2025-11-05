Un cuplu din sudul Angliei a trăit una dintre cele mai neașteptate experiențe ale vieții lor în timpul pandemiei de COVID-19. În timp ce lucrau în grădină, cei doi au descoperit o ascunsă sub pământ: zeci de monede de aur și argint vechi de peste cinci secole. Colecția, datând din perioada Tudorilor, a fost evaluată la peste 300.000 de dolari și urmează să fie scoasă la licitație în Elveția.

Cum a fost făcută descoperirea

Totul a început în aprilie 2020, în plin lockdown. Soțul lucra la gardul din spatele casei din satul Milford-on-Sea, Hampshire, când a observat o bucată de pământ neobișnuit de tare. Câteva lovituri de lopată mai târziu, sub stratul de noroi au apărut zeci de discuri strălucitoare. Când fiul lor le-a curățat, familia a realizat că ține în mâini 63 de monede de aur și una de argint, adevărate relicve din secolele XV-XVI, informează publicația

Ce s-a întâmplat după ce au anunțat autoritățile

Cei doi au contactat imediat Programul pentru Antichități Portabile al British Museum, care gestionează descoperirile arheologice din Anglia. Specialiștii au confirmat autenticitatea pieselor, iar în 2021, arheologii au revenit pe teren și au mai găsit încă șase monede.

Potrivit experților, monedele sunt într-o stare excelentă, conservate perfect de pământul argilos.

Din ce perioadă provin monedele

Analiza specialiștilor a arătat că tezaurul conține piese bătute în timpul domniilor lui Henric al VI-lea, Eduard al IV-lea, Henric al VII-lea și celebrului Henric al VIII-lea Tudor. Colecția a fost catalogată drept „cea mai completă și mai bine documentată serie de monede de aur timpurii din perioada Tudor” care a fost vreodată scoasă la licitație.

De ce ar fi fost ascuns tezaurul

Istoricii cred că monedele au fost îngropate în anii 1530, în contextul tulburărilor politice din timpul Reformei engleze. Când Henric al VIII-lea s-a rupt de Biserica Catolică și a confiscat averile mănăstirilor, mulți clerici și nobili și-au ascuns banii, sperând că-i vor putea recupera mai târziu.

„Este foarte posibil ca tezaurul să fi aparținut unui comerciant bogat sau unui membru al clerului”, a explicat John Naylor, specialist în numismatică la Universitatea Oxford.

Cât ar fi valorat atunci și cât valorează acum

În secolul al XVI-lea, valoarea monedelor era de aproximativ 26 de lire sterline, o sumă uriașă pentru acea vreme, echivalentul unui domeniu rural întreg. Astăzi, colecția valorează de peste 10.000 de ori mai mult, fiind evaluată la peste 300.000 de dolari.

Cine primește banii din vânzare

După ce British Museum a finalizat expertiza, întreaga colecție a fost returnată familiei care a făcut descoperirea. Veniturile obținute din vânzare le vor reveni integral celor doi soți.

„Toți visăm să găsim o comoară în grădină, dar ei chiar au reușit”, a declarat expertul britanic David Guest pentru Fox News Digital.