Ce a pățit o femeie care și-a rezervat o vacanță în Tenerife alături de familie. Nu i-a venit să creadă ce s-a întâmplat

O femeie care și-a rezervat o vacanță alături de familia sa a avut parte de un șoc atunci când a aflat că locația în care trebuiau să se cazeze se afla la nouă ore distanță de aeroport.

Este vorba despre o femeie din Edinburgh, Scoția, care și-a plănuit o vacanță în Tenerife alături de soțul ei și cei doi copii ai lor, de 11 și 12 ani.

Ce a aflat femeia după ce și-a rezervat o vacanță în Tenerife

După ce timp de trei ani nu și-au mai luat o vacanță, întreaga familie aștepta cu nerăbdare această excursie, însă totul s-a transformat într-un coșmar când au aflat că hotelul lor din La Oliva, Fuerteventura, se afla la nouă ore de Sud.

Situația neplăcută a devenit și mai nedorită atunci când cei patru au aflat că nu vor putea primi banii înapoi după ce au plătit întreaga vacanță. Personalul hotelului la care ar fi trebuit să ajungă le-au spus că nu pot să primească banii înapoi sau să modifice rezervarea, motiv pentru care aceștia au apelat la companiile aeriene pentru a încerca modificarea zborurilor.

„A fost un pachet de vacanță, așa că mai întâi alegi hotelul și apoi zborurile. Primele opțiuni de zbor au fost de la Edinburgh la Aeroportul Tenerife Sud. Nu am fost niciodată, așa că am presupus că acesta este cel mai apropiat aeroport de hotel. Nu am fost niciodată într-un pachet de vacanță în care să ofere opțiunea de a merge cu mașina de nouă ore la hotel de la aeroport, așa că am făcut rezervarea. Hotelul a spus că este „complet rambursabil”, a spus femeia, potrivit .

„La aproximativ o oră de la rezervare, am verificat distanța de la aeroport până la hotel pentru a putea stabili transportul. Mi-am dat seama că era o călătorie de aproximativ nouă ore cu feribotul între ele”, a adăugat ea.

Cum s-a rezolvat problema femeii

După ce a observat că aeroportul este la o distanță de nouă ore de hotelul la care trebuiau să se cazeze, femeia a trimis un mesaj către personalul angajat, însă aceștia i-au răspuns că nu pot să facă nimic pentru a o ajuta. Ulterior, aceștia i-au comunicat femeii că ar putea să primească o rambursare completă dacă anulează ea însăși rezervarea. A doua zi, femeia ar fi vorbit cu alt angajat care i-a comunicat că nu se poate face nicio rambursare pentru rezervările online.

„Un reprezentant al clienților mi-a spus că toate zborurile lor sunt nerambursabile. Ea a refuzat să mă pună în legătură cu un manager sau să mă ajute să-mi rezolv reclamația. Așa că am închis și am decis că va trebui doar să rezervăm un hotel lângă aeroport”, a mai povestit ea.

După ce femeia a explicat întreaga situație pentru Edinburgh Live, au decis să îi acord femeii un credit cu care a reușit să își rezerve un alt hotel. Acest lucru a fost posibil doar după ce Edinburgh Live a contactat hotelul respectiv.