Ce a scris un copil de 8 ani din Ucraina despre război: „Mi-au murit cei doi câini, bunica mea Halya, și iubitul meu oraș Mariupol”

Pe rețelele de socializare, Dmitri Kuleba, ministrul afacerilor externe din Ucraina, a postat o fotografie cu un fragment din jurnalul de război aparținând unui băiețel de 8 ani. Yehor a scris că, , și-a pierdut bunica și cei doi câini.

Kuleba a însoțit fotografia de un mesaj, susținând că băiețelul, mama și sora acestuia sunt răniți și că Ucraina nu va ceda niciodată.

Ministrul afacerilor externe din Ucraina a transmis că, între timp, copilul și-a pierdut și bunicul.

„De la 24 februarie și până acum, mi-au murit cei doi câini, bunica mea Halya, și iubitul meu oraș Mariupol”, a scris Yehor în jurnal, potrivit

„Ucraina nu va ceda niciodată și nu va obosi. Trebuie să biruim”, a fost mesajul de încurajare al ministrului Kuleba.

‘Since Feb 24, my two dogs have died, and my grandma Halya, and my beloved Mariupol’, wrote 8yo Yehor in his diary while hiding from Russian bombs. His grandpa died too. He, his sister, and their mother were wounded.

Ukraine will never give up or get tired. We have to prevail.

