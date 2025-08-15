B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Ce a vizitat Vladimir Putin înainte să meargă către Alaska. Declarația purtătorului de cuvânt

Ce a vizitat Vladimir Putin înainte să meargă către Alaska. Declarația purtătorului de cuvânt

Răzvan Adrian
15 aug. 2025, 17:25
Ce a vizitat Vladimir Putin înainte să meargă către Alaska. Declarația purtătorului de cuvânt
Sursa Foto: Hepta - Pavel Bednyakov

Președintele Vladimir Putin a sosit vineri în orașul Magadan, ca etapă premergătoare întâlnirii cu omologul său american, Donald Trump, programată în Alaska.

Vizita include atât evenimente economice și culturale, cât și un moment simbolic dedicat cooperării sovieto-americane din Al Doilea Război Mondial, scrie The Moscow Times.

Cuprins:

  • Care este programul de vizite în Magadan
  • Contextul summit-ului din Alaska

Care este programul de vizite în Magadan

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a caracterizat deplasarea ca fiind o „vizită de lucru cuprinzătoare”.

Agenda lui Putin cuprinde vizitarea unei fabrici de procesare a uleiului de pește, inspecția unui complex sportiv și a unui centru cultural, precum și depunerea de flori la un memorial dedicat rutei aeriene Alaska-Siberia, folosită în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial ca simbol al cooperării militare între SUA și URSS.

De asemenea, liderul rus va avea o întâlnire cu guvernatorul regional, Serghei Nosov, potrivit sursei citate

Contextul summit-ului din Alaska

Putin și Trump se vor întâlni la baza militară Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage, începând cu ora 22:30, astăzi.

Obiectivul este să găsească o soluție pentru a încheia războiul din Ucraina, care durează de patru ani.

Din delegația rusă fac parte consilierul prezidențial Iuri Ușakov, ministrul Apărării Andrei Belousov, ministrul de Externe Serghei Lavrov, ministrul de Finanțe Anton Siluanov și trimisul economic special Kirill Dmitriev.

Trei aeronave guvernamentale ruse au aterizat deja în Alaska, inclusiv un Il-96 cu numărul RA-96023, avion implicat în scandalul din 2018, când autoritățile argentiniene au găsit aproape 400 kg de cocaină în ambasada rusă din Buenos Aires.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Tragedie în Italia! O alpinistă româncă a murit în timp ce-și urma visul. Cum s-a petrecut incidentul
Externe
Tragedie în Italia! O alpinistă româncă a murit în timp ce-și urma visul. Cum s-a petrecut incidentul
Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. „Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia”
Externe
Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. „Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia”
Locuitorii din Alaska îl întâmpină pe Putin cu steaguri ucrainene și proteste (VIDEO)
Externe
Locuitorii din Alaska îl întâmpină pe Putin cu steaguri ucrainene și proteste (VIDEO)
Zelenski este încrezător în puterea lui Donald Trump în contextul summit-ului de la Alaska. Ce a declarat președintele Ucrainei
Externe
Zelenski este încrezător în puterea lui Donald Trump în contextul summit-ului de la Alaska. Ce a declarat președintele Ucrainei
Probleme tehnice cu noile cărți electronice de identitate. „Instituțiile publice trebuie să achiziționeze cititoare, nu să transfere obligații asupra cetățenilor”
Externe
Probleme tehnice cu noile cărți electronice de identitate. „Instituțiile publice trebuie să achiziționeze cititoare, nu să transfere obligații asupra cetățenilor”
Shakira își amână show-ul din Republica Dominicană. Ce au spus organizatorii
Externe
Shakira își amână show-ul din Republica Dominicană. Ce au spus organizatorii
Rusia a pierdut un avion militar în Marea Neagră. Aparatul s-a prăbușit în vecinătatea apelor teritoriale românești
Externe
Rusia a pierdut un avion militar în Marea Neagră. Aparatul s-a prăbușit în vecinătatea apelor teritoriale românești
Caz terifiant! Cum a ajuns un deținut să își scoată ochii și să îi mănânce pentru a evita execuția
Externe
Caz terifiant! Cum a ajuns un deținut să își scoată ochii și să îi mănânce pentru a evita execuția
Greu de crezut! Ce au observat specialiștii, în urma unei radiografii pe care i-au făcut-o unui bărbat
Externe
Greu de crezut! Ce au observat specialiștii, în urma unei radiografii pe care i-au făcut-o unui bărbat
Un român din Germania a agresat sexual o fetiță de 6 ani! Cum s-a petrecut totul
Externe
Un român din Germania a agresat sexual o fetiță de 6 ani! Cum s-a petrecut totul
Ultima oră
17:53 - Tragedie în Italia! O alpinistă româncă a murit în timp ce-și urma visul. Cum s-a petrecut incidentul
17:26 - Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. „Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia”
16:57 - Locuitorii din Alaska îl întâmpină pe Putin cu steaguri ucrainene și proteste (VIDEO)
16:44 - Zelenski este încrezător în puterea lui Donald Trump în contextul summit-ului de la Alaska. Ce a declarat președintele Ucrainei
16:28 - Probleme tehnice cu noile cărți electronice de identitate. „Instituțiile publice trebuie să achiziționeze cititoare, nu să transfere obligații asupra cetățenilor”
16:14 - Shakira își amână show-ul din Republica Dominicană. Ce au spus organizatorii
16:00 - Rusia a pierdut un avion militar în Marea Neagră. Aparatul s-a prăbușit în vecinătatea apelor teritoriale românești
15:59 - Roșiile, vedetele verii: rețete rapide și delicioase pentru toată familia
15:33 - Dieta lui Fuego. Artistul se laudă că a slăbit cinci kilograme într-un timp record
15:29 - Depozitul Sameday, în flăcări! Despre care sediu este vorba