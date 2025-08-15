Președintele Vladimir Putin a sosit vineri în orașul Magadan, ca etapă premergătoare întâlnirii cu omologul său american, Donald Trump, programată în Alaska.

Vizita include atât evenimente economice și culturale, cât și un moment simbolic dedicat cooperării sovieto-americane din Al Doilea Război Mondial, scrie

Cuprins:

Care este programul de vizite în Magadan

Contextul summit-ului din Alaska

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a caracterizat deplasarea ca fiind o „vizită de lucru cuprinzătoare”.

Agenda lui Putin cuprinde vizitarea unei fabrici de procesare a uleiului de pește, inspecția unui complex sportiv și a unui centru cultural, precum și depunerea de flori la un memorial dedicat rutei aeriene Alaska-Siberia, folosită în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial ca simbol al cooperării militare între SUA și URSS.

De asemenea, liderul rus va avea o întâlnire cu guvernatorul regional, Serghei Nosov, potrivit sursei citate

Putin și Trump se vor întâlni la baza militară Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage, începând cu ora 22:30, astăzi.

Obiectivul este să găsească o soluție pentru a încheia războiul din , care durează de patru ani.

Din rusă fac parte consilierul prezidențial Iuri Ușakov, ministrul Apărării Andrei Belousov, ministrul de Externe Serghei Lavrov, ministrul de Finanțe Anton Siluanov și trimisul economic special Kirill Dmitriev.

Trei aeronave guvernamentale ruse au aterizat deja în Alaska, inclusiv un Il-96 cu numărul RA-96023, avion implicat în scandalul din 2018, când autoritățile argentiniene au găsit aproape 400 kg de cocaină în ambasada rusă din Buenos Aires.