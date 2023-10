Ce alocații familale oferă Guvernul Austriei în funcție de numărul de copii. Care este salariul minim pe economie

familiale în valoare de până la 174 de euro per copil. Mai mult, cuantumul alocației se va modifica anual în funcție de rata inflației.

Cuantumul alocației familiale variază în funcție de vârsta copilului. De la naștere, părinții pot încasa lunar 119,97 de euro, pentru copii de peste 3 ani alocația este de 128,29 euro, pentru cei de peste 10 ani este de 148,91 de euro, iar este de 173,74 de euro, conform Adevărul.

Bani primiți în plus în funcție de numărul de copii

În plus, dacă există doi sau mai mulți copii care pot beneficia de această alocație, se alocă bani în plus pentru fiecare copil. Așadar, sumele primite în plus față de alocația familială lunară sunt:

• 2 copii: 7,47 euro;

• 3 copii: 18,31 euro;

• 4 copii: 27,89 euro;

• 5 copii: 33,68 euro;

• 6 copii: 37,57 euro;

• Peste 7 copii: 54,72 euro.

Care este salariul minim pe economie în Austria

Cât despre salariul minim, Austria a introdus din ianuarie 2022 un salariu mediu brut pe oră, de 10,10 euro. Astfel că, un angajat care lucrează 40 de ore pe săptămână va primi un salariu de 1.738 de euro. Mai mult, această sumă se oferă și pentru al 13-lea și 14-lea salariu.