Acasa » Externe » Teoria alarmantă care circulă pe internet. Ce ar urma să se întâmple pe 12 august 2026

Teoria alarmantă care circulă pe internet. Ce ar urma să se întâmple pe 12 august 2026

Ana Maria
21 ian. 2026, 12:48
Teoria alarmantă care circulă pe internet. Ce ar urma să se întâmple pe 12 august 2026
Sursa foto: Freepik / @pch.vector
Cuprins
  1. Ce dată ar fi vizată și ce este „Proiectul Ancoră”
  2. Ce ar urma să se întâmple pe 12 august 2026? Există dovezi reale privind documentul „scurs”?
  3. Pot găurile negre să afecteze gravitația Pământului?
  4. Ce ar urma să se întâmple pe 12 august 2026? De ce este considerată teoria un exemplu de dezinformare

Ce ar urma să se întâmple pe 12 august 2026? O nouă teorie conspiraționistă, devenită virală în mediul online, susține că NASA ar pregăti omenirea pentru un eveniment catastrofal fără precedent. Potrivit acestei afirmații, agenția spațială ar fi ascuns existența unui presupus „Proiect Ancoră”, menit să gestioneze un fenomen extrem care ar putea provoca moartea a zeci de milioane de oameni.

Zvonul pornește de la ideea existenței unui document „secret”, care ar fi fost scurs în noiembrie 2024 și care ar indica o pierdere temporară a gravitației Pământului.

Ce dată ar fi vizată și ce este „Proiectul Ancoră”

Conform teoriei răspândite online, evenimentul ar urma să aibă loc pe 12 august 2026, la ora 14:33 GMT, moment în care Pământul ar rămâne fără gravitație timp de șapte secunde, potrivit New York Post.

Un utilizator de pe platforma X a rezumat confuzia creată de zvon: „Dacă este fals, de ce are o dată, un nume de proiect și un buget?

Ce ar urma să se întâmple pe 12 august 2026? Există dovezi reale privind documentul „scurs”?

Investigațiile realizate de utilizatori și jurnaliști nu au identificat nicio urmă a unui document oficial sau a vreunei mențiuni autentice despre „Proiectul Ancoră”. Specialiștii NASA au intervenit rapid pentru a clarifica situația și au explicat că întreaga teorie pornește de la o interpretare complet greșită a legilor fizicii.

Gravitația Pământului sau forța gravitațională totală, este determinată de masa sa. Singura modalitate prin care Pământul ar putea pierde gravitația ar fi ca sistemul terestru, masa combinată a nucleului, mantalei, crustei, oceanului, apei terestre și atmosferei sale, să piardă masă”, au explicat specialiștii NASA.

Pot găurile negre să afecteze gravitația Pământului?

Pentru a combate și mai clar scenariul apocaliptic, oamenii de știință au adus în discuție undele gravitaționale produse de coliziunile dintre găuri negre, invocate frecvent în teoriile conspiraționiste.

Dr. William Alston, expert la Universitatea din Hertfordshire, a explicat că aceste fenomene sunt extrem de slabe și imposibil de resimțit de oameni.

„Aceste ondulații (cauzate de găurile negre care se ciocnesc) trec în mod obișnuit prin Pământ și prin noi înșine, comprimându-ne și întinzându-ne foarte subtil; cu toate acestea, acest lucru este atât de mic – de multe ori mai mic decât dimensiunea unui atom – încât această schimbare trece complet neobservată”.

Ce ar urma să se întâmple pe 12 august 2026? De ce este considerată teoria un exemplu de dezinformare

NASA și cercetătorii subliniază că pierderea gravitației Pământului, chiar și pentru câteva secunde, este imposibilă din punct de vedere științific. Legile fizicii nu pot fi „oprite”, iar scenariul prezentat online nu are niciun suport real.

Cazul este considerat un exemplu clasic de dezinformare virală, amplificată de rețelele sociale și de lipsa unei înțelegeri de bază a fenomenelor fizice.

