Săptămâna viitoare se anunță una extrem de importantă pentru viitorul Ucrainei. Donald Trump şi Vladimir Putin s-ar putea întâlni faţă în faţă, însă Rusia refuză categoric ca și Zelenski să ia parte la discuţii.

Cuprins:

Unde ar putea avea loc întâlnirea dintre Trump și Putin Ce i-ar fi propus Trump lui Putin în schimbul încetării războiului

Unde ar putea avea loc întâlnirea dintre Trump și Putin

Întâlnirea dintre cei doi lideri este rezultatul vizitei emisarului preşedintelui american, Steve Witkoff, la Moscova, acolo unde s-au negociat termenii pentru această întrevedere. Locul a fost deja stabilit, dar urmează să fie făcut public în viitorul aporpiat. Analiştii sunt de părere că discuţia decisivă ar putea avea loc la Istanbul, în Emiratele Arabe sau în Arabia Saudită.

„Există o şansă foarte mare să ne apropiem de capătul drumului. Purtăm discuții foarte serioase chiar acum despre ieșirea armatei ruse din Ucraina”, a declarat Donald Trump, potrivit .

Vladimir Putin are condiții clare în ceea ce privește desfășurarea întâlnirii. Principala: să nu participe Volodimir Zelenski.

„Am spus în repetate rânduri că nu am nimic împotriva acestei oportunități, dar ar trebui create anumite condiții pentru aceasta”, a declarat liderul rus.

Ce i-ar fi propus Trump lui Putin în schimbul încetării războiului

Potrivit informațiilor unei publicatii poloneze, Donald Trump i-ar fi propus Moscovei, în schimbul încetării conflictului armat din Ucraina, ridicarea sancţiunilor şi un armistiţiu de 50 de ani în care să păstreze teritoriile ocupate în Ucraina – 20% din suprafaţa ţării.

„Ca să ajungem la un acord vor fi necesare concesii. Concesii din partea ruşilor şi concesii din partea ucrainenilor, bineînţeles. Iar aceste concesii nu sunt uşor de făcut, trebuie să convingi poporul din ţara ta”, a declarat Marco Rubio, secretarul de stat al SUA.

Însă, se pare că atitudinea Rusiei față de un posibil armistițiu s-a schimbat atunci când Trump a recurs la sancțiuni. De vineri, SUA va impune Moscovei taxe vamale suplimentare, iar , care cumpără cantităţi mari de petrol din Rusia, va fi penalizată cu 50% la exporturile în Statele Unite.

„Se pare că Rusia este acum mai înclinată să accepte un armistițiu. Presiunea asupra lor funcționează”, a declarat Volodimir Zelenski.