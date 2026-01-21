B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Cea mai mare centrală nucleară din lume va fi repornită miercuri în Japonia

Cea mai mare centrală nucleară din lume va fi repornită miercuri în Japonia

Selen Osmanoglu
21 ian. 2026, 09:37
Cea mai mare centrală nucleară din lume va fi repornită miercuri în Japonia
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. TEPCO: „Facem pregătiri pentru repornirea reactorului”
  2. Repornire amânată din cauza unei defecțiuni
  3. Planuri pe termen lung și reactoare dezafectate
  4. Guvernul susține revenirea la energia nucleară
  5. Un test major pentru industria nucleară japoneză

Cea mai mare centrală nucleară din lume, Kashiwazaki-Kariwa, urmează să fie repornită miercuri în Japonia, marcând un moment simbolic pentru industria energetică niponă. Este pentru prima dată când o centrală operată de Tokyo Electric Power (TEPCO) este repusă în funcțiune după dezastrul nuclear de la Fukushima din 2011, care a dus la oprirea tuturor reactoarelor din țară.

TEPCO: „Facem pregătiri pentru repornirea reactorului”

„Facem pregătiri pentru repornirea reactorului numărul 6 de la centrala nucleară Kashiwazaki-Kariwa, situată la nord de Tokyo, și intenționăm să-l repornim după ora 19:00 (10:00 GMT)”, a transmis compania Tokyo Electric Power într-un comunicat oficial, conform Agerpres.

Kashiwazaki-Kariwa este cea mai mare centrală nucleară din lume. Aceasta are șapte reactoare și o capacitate totală de producție de 8,2 gigawați de electricitate atunci când funcționează la capacitate maximă.

Repornire amânată din cauza unei defecțiuni

Inițial, repornirea reactorului fusese programată pentru data de 20 ianuarie, însă a fost amânată după ce TEPCO a detectat o problemă la sistemul de alarmă. Potrivit companiei, miercuri dimineață echipamentul funcționa normal, ceea ce a permis reluarea planurilor.

Se estimează că reactorul nr. 6 va intra în funcționare comercială până la sfârșitul lunii februarie, contribuind semnificativ la alimentarea cu energie electrică a zonei Tokyo, cea mai dens populată regiune din Japonia.

Planuri pe termen lung și reactoare dezafectate

În ceea ce privește celelalte unități ale centralei, reactorul nr. 7 ar urma să fie repornit abia în jurul anului 2030, în timp ce alte reactoare ar putea fi dezafectate definitiv, în funcție de deciziile autorităților de reglementare.

Odată cu repornirea Kashiwazaki-Kariwa, numărul total de reactoare repornite în Japonia ajunge la 15, din cele 33 care mai sunt considerate operaționale, după ce toate cele 54 de reactoare existente au fost oprite în urma accidentului de la Fukushima Daiichi, în 2011.

Guvernul susține revenirea la energia nucleară

Premierul japonez Sanae Takaichi și-a exprimat sprijinul pentru construirea de noi reactoare nucleare, în special pentru reactoarele modulare mici de ultimă generație (SMR).

Guvernul japonez a anunțat recent și o nouă schemă de finanțare publică, menită să accelereze revenirea țării la energia nucleară.

Un test major pentru industria nucleară japoneză

Repornirea centralei Kashiwazaki-Kariwa este considerată un test crucial pentru întreaga industrie nucleară din Japonia. Mai multe reactoare operate de alte companii, inclusiv Chubu Electric Power Co, așteaptă în prezent decizii de reglementare privind posibila lor repornire.

Succesul acestui proces ar putea influența decisiv viitorul politicii energetice japoneze, într-un context global marcat de nevoia de securitate energetică și reducere a emisiilor de carbon.

Tags:
Citește și...
Criză de securitate nucleară în Ucraina. Centrala de la Cernobîl a rămas fără curent după atacuri rusești asupra infrastructurii
Externe
Criză de securitate nucleară în Ucraina. Centrala de la Cernobîl a rămas fără curent după atacuri rusești asupra infrastructurii
Un nou accident feroviar grav în Spania. S-a produs în apropiere de Barcelona. Bilanțul victimelor
Externe
Un nou accident feroviar grav în Spania. S-a produs în apropiere de Barcelona. Bilanțul victimelor
Avionul lui Trump, întors din drumul spre Davos după o problemă tehnică. Cum influențează incidentul agenda președintelui american (VIDEO)
Externe
Avionul lui Trump, întors din drumul spre Davos după o problemă tehnică. Cum influențează incidentul agenda președintelui american (VIDEO)
Donald Trump, optimist în privința negocierilor pentru anexarea Groenlandei: „Vom găsi ceva care să mulţumească NATO”
Externe
Donald Trump, optimist în privința negocierilor pentru anexarea Groenlandei: „Vom găsi ceva care să mulţumească NATO”
Motivul pentru care Emmanuel Macron a apărut la Davos cu ochelari de aviator: „Este o situație absurdă”
Externe
Motivul pentru care Emmanuel Macron a apărut la Davos cu ochelari de aviator: „Este o situație absurdă”
Guvernul polonez taie ajutoarele de urgență pentru refugiații ucraineni. Măsura este contestată de mediul de afaceri
Externe
Guvernul polonez taie ajutoarele de urgență pentru refugiații ucraineni. Măsura este contestată de mediul de afaceri
Amenințările lui Trump au consecințe. Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA
Externe
Amenințările lui Trump au consecințe. Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA
Atmosferă tensionată la Forumul Economic de la Davos. Mesajul lui Emmanuel Macron, către Trump: „Prefer statul de drept, mai degrabă decât brutalitatea”
Externe
Atmosferă tensionată la Forumul Economic de la Davos. Mesajul lui Emmanuel Macron, către Trump: „Prefer statul de drept, mai degrabă decât brutalitatea”
Elon Musk ar vrea să cumpere Ryanair. Totul a pornit de la o neînțelegere cu directorul general al companiei aeriene
Externe
Elon Musk ar vrea să cumpere Ryanair. Totul a pornit de la o neînțelegere cu directorul general al companiei aeriene
Tot mai mulți cetățeni ruși au cerut cetățenia Republicii Moldova după izbucnirea războiului din Ucraina. Ce îi împiedică pe ruși să aibă acces în spațiul european
Externe
Tot mai mulți cetățeni ruși au cerut cetățenia Republicii Moldova după izbucnirea războiului din Ucraina. Ce îi împiedică pe ruși să aibă acces în spațiul european
Ultima oră
10:24 - Timiș: Doi adolescenți au omorât un copil și l-au îngropat în curtea unei case (VIDEO)
10:19 - Criză de securitate nucleară în Ucraina. Centrala de la Cernobîl a rămas fără curent după atacuri rusești asupra infrastructurii
10:15 - Vara lui 2026 va intra în istorie. Ce anunță meteorologii: Doar de trei ori s-a mai înregistrat așa ceva
10:15 - Cum să îți îndulcești cafeaua fără zahăr? Iată ce recomandă specialiștii
09:53 - Greșeala pe care o fac mulți după ce își cumpără iPhone 16
09:44 - „Mâncăm pateu, dar avem BMW”. De ce gândesc așa muncitorii din diaspora
09:34 - Surpriză! Primul cuplu de la Desafio! Cum au fost surprinși cei doi concurenți
09:31 - Două cutremure slabe au zguduit România în aceeași zi. Unde au avut loc seismele și cât de puternice au fost
09:08 - Indianul-erou care a salvat fetița din lacul înghețat a fost externat: „Oamenii din România sunt foarte buni”
08:59 - Ger dimineața, soare și temperaturi mai blânde la prânz. Cum va fi vremea în fiecare regiune a țării