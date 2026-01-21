Cea mai mare centrală nucleară din lume, Kashiwazaki-Kariwa, urmează să fie repornită miercuri în Japonia, marcând un moment simbolic pentru industria energetică niponă. Este pentru prima dată când o centrală operată de Tokyo Electric Power ( ) este repusă în funcțiune după dezastrul nuclear de la Fukushima din 2011, care a dus la oprirea tuturor reactoarelor din țară.

TEPCO: „Facem pregătiri pentru repornirea reactorului”

„Facem pregătiri pentru repornirea reactorului numărul 6 de la centrala nucleară Kashiwazaki-Kariwa, situată la nord de Tokyo, și intenționăm să-l repornim după ora 19:00 (10:00 GMT)”, a transmis compania Tokyo Electric Power într-un comunicat oficial, conform Agerpres.

Kashiwazaki-Kariwa este cea mai mare centrală nucleară din lume. Aceasta are șapte reactoare și o capacitate totală de producție de 8,2 gigawați de electricitate atunci când funcționează la capacitate maximă.

Repornire amânată din cauza unei defecțiuni

Inițial, repornirea reactorului fusese programată pentru data de 20 ianuarie, însă a fost amânată după ce TEPCO a detectat o problemă la sistemul de alarmă. Potrivit companiei, miercuri dimineață echipamentul funcționa normal, ceea ce a permis reluarea planurilor.

Se estimează că reactorul nr. 6 va intra în funcționare comercială până la sfârșitul lunii februarie, contribuind semnificativ la alimentarea cu energie electrică a zonei Tokyo, cea mai dens populată regiune din Japonia.

Planuri pe termen lung și reactoare dezafectate

În ceea ce privește celelalte unități ale centralei, reactorul nr. 7 ar urma să fie repornit abia în jurul anului 2030, în timp ce alte reactoare ar putea fi dezafectate definitiv, în funcție de deciziile autorităților de reglementare.

Odată cu repornirea Kashiwazaki-Kariwa, numărul total de reactoare repornite în Japonia ajunge la 15, din cele 33 care mai sunt considerate operaționale, după ce toate cele 54 de reactoare existente au fost oprite în urma accidentului de la Fukushima Daiichi, în 2011.

Guvernul susține revenirea la energia nucleară

Premierul japonez Sanae Takaichi și-a exprimat sprijinul pentru construirea de noi reactoare nucleare, în special pentru reactoarele modulare mici de ultimă generație (SMR).

Guvernul japonez a anunțat recent și o nouă schemă de finanțare publică, menită să accelereze revenirea țării la energia nucleară.

Un test major pentru industria nucleară japoneză

Repornirea centralei Kashiwazaki-Kariwa este considerată un test crucial pentru întreaga industrie nucleară din Japonia. Mai multe reactoare operate de alte companii, inclusiv Chubu Electric Power Co, așteaptă în prezent decizii de reglementare privind posibila lor repornire.

Succesul acestui proces ar putea influența decisiv viitorul politicii energetice japoneze, într-un context global marcat de nevoia de securitate energetică și reducere a emisiilor de carbon.