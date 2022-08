Cel mai cunoscut militar american care a luptat împotriva rușilor s-a întors în Ucraina: „Aud că afacerile merg trăznet! Sunt all in”

James Vasquez cel mai cunoscut militar american ce a luptat de partea ucrainenilor a anunțat că s-a întors pe front împotriva rușilor, după ce a petrecut mai multe luni în Statele Unite.

Acesta a împărtășit câteva impresii de pe linia frontului:

“M-am trezit la 4 dimineața din cauza bombardamentelor puternice. Unele lucruri nu se schimbă niciodată. E greu să prinzi semnal Wi fi așa că pot posta doar când sunt în apropierea unui [terminal] Starlink”, a anunțat el pe pagina sa de Twitter.

Acesta se află împreună cu un alt veteran american pe care l-a cunoscut în Kiev.

„El este un genist și va curăța mine pentru noi”, a afirmat miercuri Vasquez, precizând că se află într-o zonă puternic minată de ruși. Ministerul britanic al Apărării a acuzat luni forțele armate rusești că plantează în Donbas mine de tip „fluture”, cunoscute pentru faptul că fac un număr ridicat de victime în rândul copiilor.

Anunțul lui Vasquez vine după ce pe 5 august acesta afirmase că se bucură de ultimul weekend de relaxarea înainte de a se întoarce la „afacerile rusești”. „Și aud că afacerile rusești merg trăznet!”, a exclamat el.

Thunder buddies for life! Back with my brother from another mother. Relax this weekend then back to Russian business and I hear business is a boomin!

— James Vasquez (@jmvasquez1974)