Cel mai mare pește de apă dulce din lume a fost găsit în Cambodgia. Acesta a fost scos din apă cu ajutorul a 12 oameni

Un pește uriaș, de 300 de kilograme, a fost pescuit în fluviul Mekong din Cambodgia. Este cel mai mare pește de apă dulce despre care se știe să fi fost pescuit până acum, spun oamenii de știință citați de

recordul din 2005, când în Thailanda a fost prins un somn gigant de 293 de kilograme. Pentru a putea fi cercetată, Boramy – care înseamnă „lună plină” în limba khmeră, a fost etichetată electronic.

„În 20 de ani de cercetare a peștilor giganți din râuri și lacuri de pe șase continente, acesta este cel mai mare pește de apă dulce pe care l-am întâlnit sau care a fost documentat oriunde în lume”, a spus Zeb Hogan, un biolog care conduce Wonders of the Mekong, proiect de conservare a speciilor.

