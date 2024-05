Cel puțin 11 persoane au fost rănite după ce două autobuze au fost îngropate de o alunecare de teren, în Filipine

Cel puțin 11 persoane au fost rănite în după ce două autobuze au fost îngropate de o alunecare de teren declanșată de ploile abundente din provincie, anunță autoritățile responsabile de dezastre, potrivit

Alunecarea de teren s-a produs marți seară, 6 februarie, în fața unui sit minier de aur din orașul Maco, provincia Davao de Oro, unde autobuzele luau angajații, susține operatorul minier Apex Mining, într-un comunicat.

Numărul pasagerilor la bordul autobuzelor nu a fost imediat clar.

Victimele, printre care una în stare critică, au fost transportate la spital, potrivit agenției pentru dezastre din orașul Maco.

Agenția pentru dezastre a emis și ordine de evacuare în cinci sate din Maco, situate pe insula Mindanao.

În perioada 28 ianuarie – 2 februarie, sudul regiunii Mindanao a fost afectat de , care au dus la crearea de inundații și alunecări de teren, mai arată datele agenției naționale pentru dezastre.

Heavy rain that has lashed Mindanao, , for weeks has caused and .

The death toll in City has risen to 14. More than 240 thousand people have fled their homes, of which more than 70 thousand people are in evacuation centers.

