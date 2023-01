Cel puțin două persoane au murit în urma unei explozii la o uzină chimică din nord-estul Chinei, iar alte 12 sunt dispărute (VIDEO)

Cel puțin două persoane au fost ucise într-o explozie la o uzină chimică din nord-estul Chinei, 34 de persoane au fost rănite și 12 sunt date dispărute, notează .

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini cu flăcările puternice şi fumul gros de după explozia de la uzina de la periferia oraşului Panjin.

Peste 330 de pompieri au fost mobilizați. Incendiul este acum sub control, iar autoritățile locale de mediu monitorizează calitatea aerului din zonă, potrivit sursei citate.

Locuitorii din Panjin au specificat pe rețelele de socializare că au simțit efectele exploziei, dar pagubele nu par să se fi extins dincolo de fabrică.

An explosion occurred at 1:00 p.m. at Liaoning Panjin Haoye Chemical Co.

