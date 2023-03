Cel puțin o persoană ucisă într-o explozie la o clădire FSB din sudul Rusiei (VIDEO)

Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte două au fost rănite, joi, în orașul Rostov pe Don, într-o explozie și un incendiu la o clădire care aparține patrulei de frontieră din Serviciul Federal de Securitate (FSB), susțin agențiile de presă rusești, potrivit .

Imaginile de pe rețelele sociale arată o coloană mare de fum care se ridică din clădire, într-o zonă în care se află clădiri rezidențiale și un centru comercial.

BREAKING:

The headquarters of the Russian security service FSB in Rostov is on fire after a major explosion.

Rostov is located near the border with Ukraine.

— Visegrád 24 (@visegrad24)