Cele mai populare căutări pe Google în 2023 / Shakira a stârnit atenția celor mai mulți oameni anul acesta

Anul 2023 a fost cel al marilor filme și al deceselor mai multor celebrități, potrivit bilanțului anual al Google.

Cele mai căutate filme anul acesta au fost , mai ales atunci când oamenii nu căutau informații și știri despre personalitățile care au murit, scrie .

Potrivit termenilor care au avut cel mai mare vârf de căutare în 2023, fotbaliștii Kylian Mbappe și Harry Kane au fost cei mai căutați, iar Shakira a fost cea mai căutată pe Google în secțiunea „muzică”.

Care au fost cele mai populare căutări pe Google în 2023

„Barbie” și „Oppenheimer” au doborât recordurile anul acesta. Cele două filme au încasat 30 de milioane de lire sterline în primele zile de la deschidere. Industria nu a mai cunoscut un astfel de succes din 2019.

Cea mai căutată vedetă anul acesta a fost Shakira. Primul val de căutări a început când vedeta pop a lansat în ianuarie melodia dedicată fostului său partener, Gerard Pique.

Al doilea val de căutări despre Shakira a început după ce a fost acuzată de .

După succesul „Barbie”, oamenii au căutat și „Guardians of the Galaxy 3”, iar apoi „Bank of Dave”, al 9-lea cel mai căutat film de pe Netflix.

Cele mai multe căutări de anul acesta au fost efectuate când a murit starul din „Friends”, Matthew Perry, care a murit în octombrie, la vârsta de 54 de ani.

În Marea Britanie, Tina Turner, Sinead O’Connor și Paul O’Grady au fost cele mai căutate persoane.

În 2023, cel mai căutat act muzical a fost „Smash Mouth”, asta după ce solistul Steve Harwell a murit la vârsta de 56 de ani.

Dintre cei mai buni sportivi ai lumii, Kylian Mbappe a fost cel mai căutat fotbalist al anului.