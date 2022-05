Celebrul lunetist canadian Wali nu mai luptă în Ucraina. „Am tras doar două gloanțe cât am fost pe front”

Celebrul lunetist canadian s-a întors nevătămat acasă în Quebec, la două luni după ce a răspuns apelului făcut de președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, în 27 februarie, în urma războiului provocat de armatele ruse.

Lunetistul Wali s-a întors acasă

După cele două luni, lunetistul Wali s-a întors la casa sa pe care o are la periferia oraşului Montreal.

Într-un interviu acordat pentru „La Presse”, Wali a specificat că se simte noroc pentru că este în viață. „Sunt norocos că sunt încă în viaţă, chiar s-a apropiat moartea de mine”, a menționat fostul soldat al Regimentului Regal 22.

la începutul războiului pentru a se alătura forțelor armate ucrainene. Vorbind din regiunea Kiev pentru Global News, el a spus că este „bine hrănit, odihnit și totul este ok”, scrie .

Lunestistul a vorbit și despre momentele grele prin care a trecut și a specificat că „Le-am spus să nu se expună aşa, dar nu m-au ascultat”. Apoi, un foc de obuze „foarte precis” a fost tras asupra celor doi recruţi. „A explodat puternic. Am văzut schijele trecând ca nişte lasere. Corpul mi s-a tensionat. Nu auzeam nimic, îmi ţiuiau urechile. A fost cu adevărat violent”.

„Mirosea a moarte, este greu de descris. Este un miros macabru de carne carbonizată şi sulf. Este atât de inuman acel miros”, a mai adăugat lunetistul.

„Nu vreau să pierd ce am aici”

că a riscat mult și că nu vrea să piardă ceea ce are „Inima mea mă trage înapoi în prima linie. Mai am flacăra. Îmi place teatrul de operaţii. Dar mi-am forţat norocul. Nu am răni. Mă gândesc, în sinea mea: cât de departe pot arunca zarurile? Nu vreau să pierd ce am aici”.

„Mulţi luptători voluntari se aşteaptă să fie totul la cheie, dar războiul este opusul, este o dezamăgire teribilă”, a mai adăugat Wali.

Conform şefului voluntarilor din Brigada Norman, „Sunt tipi care s-au grăbit să meargă pe front fără să fi trecut măcar de cel mai mic control de securitate. Ucrainenii ne-au testat şi abia acum începem să primim mai multe misiuni. Există un element de încredere care trebuie construit şi asta este complet normal”,