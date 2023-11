Celine Dion, prima apariţie în public, la patru ani de când a fost dignosticată cu o boală gravă. Cum arată faimoasa artistă (VIDEO)

, nu a mai putut apărea în fața fanilor timp de aproape patru ani din cauza sindromului omului înțepenit sau rigid (Moersch-Woltman), o boală necruțătoare care i-a afectat capacitatea de a urca pe scenă.

Prima apariţie în public a lui Celion Dion, după patru ani

„Îmi pare rău că mi-a luat atât de mult timp să mă adresez vouă. Îmi e dor de voi și abia aștept să vorbesc din nou cu voi de pe scenă. Știți că am fost mereu ca o carte deschisă. Nu am fost pregătită să spun ceva înainte, dar acum sunt gata. Am probleme de sănătate de multă vreme și îmi e foarte greu să înfrunt aceste dificultăți și să vorbesc despre lucrurile prin care trec. Recent, am fost diagnosticată cu o foarte rară afecțiune neurologică, numită sindromul omului înțepenit, ce afectează cam unul dintr-un milion de oameni”, a început mărturisirea lui Celine Dion.

În ultima vreme, au circulat tot mai multe zvonuri privind . Se spunea chiar că Celine Dion ajunsese să fie imobilizată într-un scaun cu rotile.

Artista a fost prezentăla un meci de hochei

Cu doar câteva zile în urmă, fanii cântăreței au avut parte de o surpriză uriașă. Celine Dion a făcut o apariție specială la un meci de hochei desfășurat în Las Vegas, SUA, scrie .

Zâmbind larg, vedeta s-a prezentat sportivilor fără a depinde de sprijin pentru a se mișca.

„A fost o vizită grozavă la meciul nostru din Vegas. Îți mulțumim, Celine Dion, pentru generozitatea ta. Întreaga echipă a fost fericită să te întâlnească”, a scris Chantal Machabée, vicepreședinte responsabil pe comunicare a echipei de la Montreal.