Autoritățile din Iran au decis să amâne ceremonia funerară a ayatollahului Ali Khamenei, care urma să aibă loc în această seară la Teheran. Informația a fost transmisă de agenția de presă iraniană Tasnim, care a citat o declarație oficială a Consiliului de coordonare a propovăduirii islamice din provincia Teheran.

Potrivit autorităților, decizia a fost luată după ce numărul persoanelor care și-au anunțat intenția de a participa la eveniment a depășit așteptările organizatorilor.

De ce a fost amânată ceremonia funerară a ayatollahului Ali Khamenei

Responsabilii locali au explicat că amânarea a fost necesară pentru a pregăti infrastructura necesară și pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de persoane.

a publicat o declarație oficială în care sunt explicate motivele acestei decizii.

„Marea Moschee din urma să găzduiască, începând de seara aceasta, dragii noștri locuitori pentru un rămas bun de la trupul pur al clericului martir și marelui nostru Imam, dar din cauza cererii copleșitoare din întreaga țară și a dorinței larg răspândite a oamenilor pentru o participare grandioasă la această ceremonie, precum și a necesității de a asigura infrastructura necesară, evenimentul a fost amânat.

Având în vedere volumul mare de cereri de participare la această ceremonie și necesitatea pregătirii unor facilități adecvate pentru găzduirea publicului, s-a decis ca evenimentul să aibă loc la o dată mai potrivită.”, a transmis agenția.

Unde urma să aibă loc ceremonia funerară

Inițial, evenimentul era programat să se desfășoare la Marea Moschee din Teheran, unde autoritățile iraniene se așteptau la o participare numeroasă din partea credincioșilor și a susținătorilor liderului religios.

Decizia de amânare vine în contextul în care organizatorii încearcă să gestioneze fluxul foarte mare de persoane care vor să ia parte la ceremonie.

În trecut, evenimentele funerare dedicate unor lideri importanți ai Iranului au atras participarea unor mulțimi impresionante, autoritățile fiind nevoite să mobilizeze forțe suplimentare pentru organizare și menținerea ordinii.

În ultimele luni, Iranul s-a aflat frecvent în centrul atenției internaționale, pe fondul evoluțiilor politice și regionale.