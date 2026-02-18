China bănuită că a efectuat un experiment nuclear secret în anul 2020, conform unor noi informații oferite de serviciile de informații ale Statelor Unite. Această activitate a avut loc la poligonul Lop Nur și a fost detectată de o stație seismică din Kazahstan.

Beijingul neagă acuzațiile, dar americanii susțin că seismul înregistrat are toate caracteristicile unei explozii nucleare. Tensiunile dintre cele două puteri au crescut imediat, punând în pericol acordurile internaționale privind controlul armamentului atomic, scrie .

China bănuită de exercițiu nuclear

Semnele de întrebare au apărut după ce a fost înregistrat un cutremur de magnitudine 2,75 în iunie 2020. Experții americani afirmă că acest tip de mișcare seismică este specific unei explozii subterane.

Totuși, pentru că semnalul a fost slab, unii cercetători spun că este greu de demonstrat cu certitudine că a fost într-adevăr un test nuclear. Cu toate acestea, oficialii de la consideră că probabilitatea ca evenimentul să fie un fenomen natural este extrem de mică.

Un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe a respins ferm aceste date, numindu-le invenții ale Statelor Unite. Beijingul acuză Washingtonul că fabrică dovezi pentru a justifica reluarea propriilor teste atomice în viitorul apropiat. Totuși, imaginile din satelit arată că infrastructura de la poligonul Lop Nur a fost modernizată constant. Apar noi tuneluri și zone de depozitare, ceea ce indică faptul că țara investește masiv în armament nuclear.

Care este strategia de extindere a arsenalului din China

Pentagonul estimează că numărul de focoase nucleare deținute va crește rapid până în anul 2030. De la aproximativ 200 de unități în urmă cu câțiva ani, se așteaptă ca arsenalul să ajungă la 1.000 de piese. Această expansiune este accelerată de dorința Beijingului de a reduce decalajul față de Statele Unite și Rusia

Analiștii avertizează că Beijingul ar fi putut folosi tehnici speciale pentru a masca puterea reală a exploziei. Prin detonarea dispozitivului în subteran, vibrațiile transmise prin sol sunt mult diminuate.

Ce riscuri apar odată cu aceste teste

Experții se tem că secretele de la poligonul Lop Nur vor convinge și alte țări să reînceapă testele nucleare reale. Americanii vor încă să negocieze cu Beijingul un nou acord de pace. Totuși, Pentagonul are deja planuri de rezervă și vrea să pună mai multe rachete nucleare pe submarine și avioane de luptă. Dezvoltarea militară din China forțează Occidentul să își schimbe complet strategia de apărare.