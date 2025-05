China comunistă acuzată de atac cibernetic asupra unei țări europene. UE și NATO reacționează

China comunistă este acuzată de un atac cibernetic, comis în 2022, care a vizat Ministerul de Externe din Cehia. Uniunea Europeană și NATO, organizații din care face parte Cehia și-au exprimat solidaritatea în acest context.

Ambasadorul chinez la Praga a fost convocat la Ministerul de Externe pentru explicații legate de lansat de o organizație asociată cu Ministerul Securităţii Statului din . Cehia a reacționat după ce a obținut dovezile legate de implicarea Chinei în acest atac în urma unei anchete.

„L-am convocat pe ambasadorul chinez pentru ca partea chineză să înţeleagă că asemenea activităţi au consecinţe grave asupra relaţiilor bilaterale”, a anunțat pe X ministrul ceh de Externe Jan Lipavsky.

Ministerul de Externe de la Praga a transmis, într-un comunicat, că atacul a început în 2022 şi viza „una dintre reţelele neclasificate ale ministerului”. Operațiunea a fost atribuită unui grup de hackeri numit „Advanced Persistent Threat 31” (APT31), asociat cu Ministerul Securităţii Statului din China. Contraspionajul ceh a desemnat China drept o ameninţare la adresa securităţi în raportul anual din 2024.

„Activitatea de tip malware a fost comisă de actorul de spionaj informatic APT31, care este asociată în mod public cu Ministerul chinez al Securităţii Statului. (…) Cerem Chinei să ia toate măsurile adecvate pentru a remedia această situaţie”, a transmis Guvernul de la Praga.

