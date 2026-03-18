Tragedie la o rafinărie din Mexic: cinci morți după un incendiu provocat de ploile torențiale

Selen Osmanoglu
18 mart. 2026, 07:29
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao
Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit la o rafinărie de petrol din sud-estul Mexicului, operată de compania națională Pemex. Potrivit autorităților, incidentul a fost provocat de ploile puternice care au dus la o deversare de petrol, urmată de aprinderea acestuia.

Incendiul, declanșat de condițiile meteo extreme

Accidentul a avut loc la uzina Dos Bocas, situată în statul Tabasco, unul dintre proiectele majore ale guvernului mexican din ultimii ani. Conform informațiilor transmise de companie, ploile abundente au determinat scurgerea de petrol dintr-un rezervor, iar ulterior combustibilul s-a aprins, scrie Agerpres.

„Din nefericire, în urma acestor evenimente cinci persoane și-au pierdut viața, printre care o lucrătoare de la Pemex”, a precizat compania într-un comunicat oficial.

Incendiul a izbucnit în cursul dimineții, în apropierea gardului care delimitează un depozit de hidrocarburi. Flăcările s-au extins rapid, alimentate de condițiile meteo nefavorabile.

Intervenția autorităților și situația răniților

Echipele de intervenție au acționat pentru stingerea focului, iar după aproximativ două ore incendiul a fost adus sub control. Reprezentanții companiei au transmis că, în prezent, situația nu mai reprezintă un pericol pentru populație sau angajați.

„Uu prezintă niciun risc pentru public sau lucrători”, au declarat oficialii Pemex.

În urma incidentului, mai multe persoane au fost rănite și au fost transportate la unități medicale pentru îngrijiri de specialitate.

Imagini cu incendiul, distribuite online

Pe rețelele de socializare au apărut imagini care surprind amploarea incendiului. În videoclipurile distribuite se pot vedea instalațiile petroliere cuprinse de flăcări, în timp ce ploaia torențială continuă să cadă.

Un proiect controversat, marcat de întârzieri

Rafinăria Dos Bocas este unul dintre proiectele emblematice inițiate în timpul mandatului fostului președinte Andrés Manuel López Obrador, fiind continuat ulterior de actuala administrație.

De-a lungul timpului, proiectul a fost criticat din cauza întârzierilor repetate și a costurilor ridicate. De asemenea, punerea în funcțiune a instalațiilor a fost amânată în mai multe rânduri.

Incidentul recent se adaugă unei serii de accidente înregistrate în ultimii ani la instalațiile Pemex, unele dintre acestea soldându-se cu pierderi de vieți omenești.

