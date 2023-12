Cine era, de fapt, criminalul care a provocat atacul armat în Praga? Tatăl acestuia, găsit mort. Bărbatul a anunțat totul pe internet. Ce mesaj șocant a transmis (VIDEO)

Întreaga Europă e șocată de .

Poliția spune că bărbatul înarmat era un tânăr de 24 de ani dintr-un sat aflat la 21 km față de Praga, pe nume David Kozak, conform B1 TV.

Tatăl atacatorul a fost găsit mort tot astăzi

Poliția a mai spus că tatăl atacatorul a fost găsit mort tot astăzi, înainte să comită atacul, în urma căruia au murit peste 15 persoane, iar peste 20 au fost rănite. Există unele informații cum că tot el l-a ucis și pe tatăl său. Atacatorul a murit, nu se știe sigur dacă s-a sinucis ori a fost împușcat de autorități.

Criminalul era chiar student la Facultatea de Arte de la Universitatea Carol din Praga.

Tragedia s-a produs chiar în centrul orașului într-o zonă plină de turiști. El era cetățean ceh și ar fi avut probleme psihice. Potrivit CNN, tânărul ar fi venit la Praga pentru a se sinucide. Poliția ar fi primit un pont privind intențiile lui, motiv pentru care au evacuat universitatea.

Potrivit informatiilor actuale, agresorul s-a urcat pe cladirea Univeristății Carol și a început să tragă. Unii studenți s-au baricadat în sălile în care se aflau.

Alti studenti au fost prinsi in cladire in timpul atacului su au incercat sa scape de agresor catarandu-se pe zidul exterior al universitatii.

Ce mesaje publica pe social media

Anterior atacului, el a pus pe contul sau de telegram mai multe mesaje in care se plangea ca este tratat rau de cei din jur.

Tot pe contul sau de social media, agresorul si-a anuntat, inca de pe 10 decembrie, intentia de a ucide. In mesaj, el i-a elogiat pe alti doi criminali, unul dintre ei care a comis un atac chiar pe 7 decembrie, la o scoala din orasul rus Bryansk, in urma caruia a omorat 2 elevi.

Ce a anunțat atacatorul pe un canal de Telegram

Atacatorul în vârstă de 24 de ani și-a făcut un canal de Telegram, unde a publicat informații absolut șocante,

“Permiteți-mi să mă prezint, numele meu este David.

Vreau să comit un atac la școală și eventual o sinucidere. Alina Afanaskina (criminalul din Rusia – n.r.) m-a ajutat prea mult.

Întotdeauna am vrut să ucid, am crezut că voi deveni un maniac în viitor. Apoi, când Ilnaz (alt criminal din Rusia – n.r.) a facut atacurile, mi-am dat seama că era mult mai profitabil să faci crime în masă decât crime în serie. Am stat.. Am asteptat.. Am visat.. Am vrut.. dar Alina a devenit ultimul punct. Parcă mi-ar fi venit un ajutor din Ceruri tocmai la timp.

Acest canal va fi închis mult timp, deși am vrut să-l fac deschis inițial, dar apoi am citit câteva instrucțiuni conform cărora ar fi mai bine să deschid canalul cu câteva ore înainte de atac. Probabil că asta voi face.

Acest canal este un jurnal în care voi vorbi despre viața mea înainte de atac”, a scris criminalul.

Potrivit guvernului ceh, el nu ar avea vreo legatura cu o organizatie terorista.

Atacul de joi, cel mai grav din ultimii 30 de ani

Atacul de joi după-amiază de la facultatea de arte a Universității Charles este cel mai grav atac armat de la independența Cehă în urmă cu 30 de ani.

Cel mai recent atac armat a avut loc în decembrie 2019, la un spital din Ostrava, când un bărbat a deschis focul într-o sală de așteptare a unei clinici de traumatologie și a ucis patru bărbați și două femei, înainte să întoarcă arma asupra sa, informează .

În februarie 2015, un localnic a deschis focul într-un restaurant din orașul Uhersky Brod, din est. Opt persoane au murit în urma atacului.

Chiar dacă atacurile cu arme sunt rare în Republica Cehă, vânătoarea cu arme este populară. În 2019, guvernul ceh a încercat, în zadar, să anuleze interdicția UE privind puștile semiautomate de uz privat adusă după o serie de atacuri jihadiste mortale în toată Europa.