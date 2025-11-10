Pedro Elias Garzon Delvaux, în vârstă de cincisprezece ani, a fost surprins într-o ținută extrem de elegantă, într-o fotografie din fața muzeului din Paris, în ziua jafului de bijuterii. Când a observat că imaginea cu el a atras milioane de vizualizări, tânărul a decis să nu se grăbească demascarea. În timp ce oamenii nu conteneau din a lansa teorii despre străinul căruia i s-a spus „Băiatul fedora”, Pedro a decis să privească din umbrăși să lase misterul să persiste. Preț de câteva zile, adolescentul a stârnit curiozitatea internauților care l-au crezut de la detectiv la un fals creat de inteligența artificială.

„Nu am vrut să spun imediat că am fost eu. În această fotografie există un mister, așa că trebuie să-l faci să dureze”, a declarat el.

Cum a fost suprins „Băiatul fedora”

Imaginea care l-a făcut celebru a fost menită să documenteze o scenă a crimei. Trei ofițeri de poliție se sprijină de o mașină argintie care blochează o intrare la Luvru, la câteva ore după furtul de bijuterii. În dreapta, o figură solitară trece de mașina poliției. Îmbrăcat elegant, cu vestă, sacou, cămașă, cravată și… o fedora, tânărul stârbește curiozitatea și imaginația oamenilor.

Pedro a înțeles de ce imaginea cu el s-a viralizat așa rapid și a pornit o serie de speculații.

„În fotografie, sunt îmbrăcat mai mult în anii 1940, iar noi suntem în 2025. Există un contrast”, a spus el, pentru The .

Chiar și unele rude sau prieteni au ezitat să se pronunțe ferm cu privire la fotografie, neștiind dacă Pedro este chiar cel din imagine. Abia când au văzut-o pe mama lui în fundal au înțeles că băiatul este cât se poate de real și nu o creație a AI-ului.

Care este povestea din spatele celebrei fotografii cu „Băiatul fedora”

Adevărata poveste era simplă. Pedro, mama și bunicul său veniseră să viziteze Luvru.

„Am vrut să mergem la Luvru, dar era închis. Nu știam că a avut loc un jaf”, a declarat el.

I-au întrebat pe ofițeri de ce erau închise porțile. Câteva secunde mai târziu, fotograful care documenta scena crimei l-a surprins pe Pedro într-o poză. Patru zile mai târziu, tânârul primește un mesaj de la o cunoștință: „Tu ești?”.

„Mi-a spus că fotografia a făcut 5 milioane de vizualizări. Am fost puțin surprins”, a spus Pedro, supranumit „Băiatul fedora”.

Apoi mama lui l-a sunat să spună că imaginea lui a apărut în New York Times. Veri și prieteni din colțuri îndepărtate ale lumii, rude și colegi de clasă au început să-i telefoneze și să-i trimită capturi de ecran.

„Oamenii îmi spuneau: «Ai devenit o vedetă». Am fost uimit că doar cu o singură fotografie poți deveni viral în câteva zile”, a mărturisit tânărul.

Ce semnificație are pălăria fedora pentru tânăr

Nu este prima dată când tânărul poartă ținuta elegantă care a pus milioane de oameni pe gânduri. Pedro a început să se îmbrace așa acum mai puțin de un an, inspirat de istoria secolului XX.

„Îmi place să fiu șic. Merg și la școală așa”, a spus el.

În schimb, pălăria fedora este rezervată pentru weekenduri, sărbători și vizite la muzee.

Înțelege de ce oamenii și-au dorit să creadă că este un detectiv. Îl iubește pe Poirot și îi place ideea că o crimă neobișnuită necesită pe cineva care arată neobișnuit.

„Când se întâmplă ceva neobișnuit, nu-ți imaginezi un detectiv normal. Îți imaginezi pe cineva diferit”, susține adolescentul.

Când milioane de oameni au început să creeze povești cu el după poza de la Luvru, a preferat să nu se grăbească cu dezvăluirea identității sale.

„Oamenii au trebuit să încerce să descopere cine sunt. Apoi au venit jurnaliștii și le-am spus vârsta mea. Au fost extrem de surprinși”, a declarat băiatul.

„Aștept ca oamenii să mă contacteze pentru ”, a spus el zâmbind. „Ar fi foarte amuzant.”