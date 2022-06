Comisarul european Thierry Breton cere Ungariei să renunţe la preţurile discriminatorii pentru combustibil

Comisarul european pentru piaţa internă Thierry Breton a cerut miercuri Ungariei să oprească vânzarea de motorină și benzină la prețuri diferite pentru persoanele cu maşini cu numere străine. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, există riscul declanșării unei proceduri de infringement, o procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Anunțul a fost făcut prin prisma unei scrisori a Comisiei Europene care a fost consultată de Reuters, conform .

„Vă solicit să furnizaţi răspunsul dumneavoastră în ceea ce priveşte justificarea şi perioada de valabilitate a acestor măsuri, care ar putea constitui încălcări ale legislaţiei europene”, a menționat comisarul european pentru piaţa internă într-o scrisoare trimisă ministrului tehnologiei din Ungaria.

„De asemenea, vă solicit să suspendaţi aplicarea măsurilor până când compatibilitatea lor cu legea UE va fi asigurată”, a mai adăugat acesta.

Astfel, dacă măsura nu va fi schimbată, comisarul european a declarat că executivul UE ar putea introduce proceduri de infringement care pot duce la amenzi pentru Ungaria sau la acţiuni în justiţie.

Drept justificare, Ungaria susține faptul că măsura luată a crescut traficul de tranzit, și a dus la

Ministrul care conduce Cancelaria Prim-ministrului, Gergely Gulyás, a anunțat luna trecută, că doar persoanele care au vor putea alimenta la benzinăriile din ţară cu combustibil la preţ redus.

Ministrul a spus că în Ungaria se poate alimenta cel mai ieftin dintre restul țărilor din Europa, iar acest fapt a condus spre un turism al carburanţilor, mai ales în zona de frontieră, care ameninţă deja aprovizionarea.

Ministrul a specificat că pentru a evita abuzurile, începând din 27.Mai.2022 , doar maşinile înmatriculate în Ungaria vor putea alimenta la preţul de 480 de forinţi.

Pentru persoanele străine care doresc să alimenteze la benzinăriile din Ungaria, prețul va fi cel al pieței.

Prețurile la benzină și motorină în Ungaria au fost plafonate la 480 de foriți per litru. Astfel că, la un curs de 0.0132 lei per forint, înseamnă 6,33 lei per litru de motorină și benzină.