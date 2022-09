Comisia Europeană lucrează pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, anunță Ursula von der Leyen (VIDEO)

Președinta Comisiei Europene (CE), și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu s-au întâlnit, miercuri, la Adunarea Generală a ONU de la New York.

Comisia Europeană lucrează pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, anunță Ursula von der Leyen.

Totodată, președinta CE a mai declarat că Uniunea Europeană susține eforturile Republicii Moldova de Rusiei.

„Susținem pe deplin eforturile Republicii Moldova de a face față impactului războiului Rusiei, cu finanțare și asistență tehnică pentru economia și securitatea energetică a acesteia. De asemenea, lucrăm pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și salut eforturile de reformă depuse”, este mesajul transmis de Ursula von der Leyen pe Twitter.

