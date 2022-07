Consiliera lui Viktor Orban, Zsuzsa Hegedűs, s-a răzgândit în legătură cu demisia și e mândră de premier

Hegedűs a demisionat în urmă cu două zile. În ultima sa scrisoare, publicată după discursul lui Orban de la Viena, ea îi scrie lui Orban: „Sunt mândră de tine” și „poți conta pe ajutorul meu în viitor, așa cum ai făcut-o în ultimii 20 de ani”, relatează 168.hu, citată de .

Deși acum câteva zile spunea că nu-l va ierta niciodată, consiliera lui Viktor Orban l-a iertat și e chiar mândră de el

În urmă cu două zile, cel mai vechi aliat al premierului Orbán, sociologul Zsuzsa Hegedűs, l-a comparat pe Orbán cu Goebbels .

Ea spunea că acesta a depășit limitele acceptabilității și că ea consideră că retorica lui Orbán, care ar putea fi descrisă ca fiind pur nazistă, este ceva ce nu-i poate ierta premierului, chiar și având în vedere prietenia lor de aproape 20 de ani.

Joi, la Viena, Orban a vorbit despre discursul său din Tușnad la o conferință de presă comună cu Karl Nehammer, spunând: „Uneori fac declarații ambigue, se întâmplă. Dar i-am cerut cancelarului să aibă amabilitatea de a pune toate aceste informații într-un context cultural, pentru că în Ungaria aceste expresii, fraze și poziția pe care o reprezint este o poziție culturală, civilizațională. Aș dori să reiterez faptul că sunt mândru de rezultatele pe care Ungaria le-a obținut în lupta împotriva rasismului în ultimii ani”.

Zsuzsa Hegedűs a reacționat la cuvintele premierului maghiar într-o nouă scrisoare publicată integral joi: „Dragă Viktor! Tocmai am citit declarația ta de astăzi de la Viena […]. Nimic nu ar fi putut să-mi facă mai mare plăcere decât asta, pentru că, așa cum ți-am scris ieri și am spus peste tot, în 20 de ani nu am avut nici măcar o dată impresia că în mintea ta ar putea exista vreo discriminare sau prejudecată etnică. Știu, de asemenea, din cei 20 de ani de prietenie și de cunoaștere, cât te-a costat această corecție publică, așa că apreciez gestul tău de astăzi chiar mai mult decât justifică subiectul în sine. Atât de mult, încât prima mea reacție a fost că, prin acest nou discurs, demisia mea a devenit inutilă. Dar, mai ales, după câteva ore de reflecție, încă mai cred asta, adică demisia mea nu a avut niciun motiv real.”