Controverse între miliardarii lumii! Motivul pentru care Elon Musk este supărat pe Bill Gates: „Nu pot lua în serios...”

S-a făcut lumină în ceea ce privește situațiile tensionate dintre Elon Musk și Bill Gates. Un fragment al viitoarei biografii al șefului Tesla scoate în evidență schimbul de replici negative legate de faptul că Bill Gates a avut o atitudine împotriva companiei lui Musk, scrie .

La începutul anului trecut, Bill Gates vorbea cu Elon Musk despre filantropie, după i-a propus să doneze pentru refugiați, educația americană, găsirea unui leac pentru SIDA, eradicarea țânțarilor și semințe rezistente la schimbările climatice, a declarat Walter Isaacson, un scriitor care a petrecut trei ani urmărindu-l pe șeful Tesla.

Biografia lui Elon Musk urmează să fie lansată marți, 12 septembrie.

„Îmi pare rău. Nu pot lua în serios filantropia dumneavoastră privind clima, când ați vândut acțiuni în lipsă împotriva Tesla, compania care face cel mai mult pentru a rezolva schimbările climatice”, a fost răspunsul lui Elon Musk, după ce Bill Gates l-a contactat în aprilie prin SMS.

Despre acest incident a vorbit șeful Tesla cu Isaacson.

„Odată ce a auzit că am vândut acțiunile în lipsă, a fost foarte rău cu mine, dar este foarte rău cu atât de mulți oameni, așa că nu poți să o iei prea personal”, i-a spus Gates lui Isaacson.

Textul integral al schimbului de mesaje dintre cei doi miliardari a fost difuzat pentru prima dată online în aprilie anul trecut. Elon Musk a confirmat autenticitatea acestuia pe Twitter.

So apparently Bill Gates hit up to discuss “philanthropy on climate change” but Elon asked if he still had a half billion dollar short position on .

Bill said he hasn’t closed it out, so Elon told him to get lost. No idea if this is true lol

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog)